Avowed : le jeu de rôle d'Obsidian fait son retour avec un premier trailer de gameplay

L'attente aura été longue, mais c'est bien ce soir au Xbox Games Showcase 2023 qu'Obsidian Entertainment a enfin fait revenir sur le devant de la scène Avowed, son jeu de rôle à la première personne qui avait été dévoilé à l'été 2020 et n'avait pas donné de signe de vie depuis. Eh bien, voici sa première véritable bande-annonce de gameplay :

Et finalement, c'est un univers bien connu des joueurs qui servira de décor au jeu. Le studio nous promet un écosystème unique aux Terres Vivantes d'Eora avec ses créatures, champignons doués de conscience, tribus d'hommes-lézards et bien plus. Notre personnage y rencontrera bien des compagnons d'aventure, dont Kai, servant de narrateur à cette vidéo et qui est un ancien soldat Coastal Aumaua, au tempérament idéaliste et pragmatique, qui nous servira de guide à nos débuts.

Situé dans le monde fictif d'Eora qui a été présenté pour la première fois aux joueurs de la franchise Pillars of Eternity, Avowed est un RPG fantastique à la première personne de l'équipe primée d'Obsidian Entertainment. Explorez les Terres Vivantes, une île mystérieuse remplie d'aventures et de dangers. En tant qu'envoyé d'Aedyr, vous êtes envoyé pour enquêter sur les rumeurs d'une propagation de peste avec un secret qui menace de tout détruire. Pouvez-vous sauver l'île et votre âme des forces qui menacent de les déchirer ?

Avowed sortira en 2024 sur Xbox Series X|S et PC (Windows et Steam), avec un accès day one dans le Game Pass.