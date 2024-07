BLEACH Rebirth of Souls : l'univers de Tite Kubo fait son grand retour dans un nouveau jeu vidéo !

Récemment, la Shūeisha a enregistré auprès de l'USPTO la marque BLEACH Rebirth of Souls, tandis que le compte Twitter / X officiel de Tite Kubo et son équipe donnait rendez-vous à l'Anime Expo de ce week-end lors du Bandai Namco Summer Showcase 2024 pour une apparition de la licence Bleach. Autant dire que la surprise n'a pas vraiment été présente lors de l'annonce du jeu pour clôturer la présentation. Les fans de la licence ont donc de quoi être excité, bien que certains détails dévoilés aient tout de même de quoi refroidir quelque peu.

BLEACH Rebirth of Souls sera en effet un jeu de combat en arène développé par Tamsoft à qui nous devons Captain Tsubasa: Rise of New Champions. S'il a été dit lors du panel que ce jeu tirera parti des plus récents hardwares pour ses graphismes, il va tout de même voir le jour sur PS4 en plus des PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Le site officiel nous apprend également que nous pourrons jouer jusqu'à deux joueurs aussi bien en local qu'en ligne. Et si un représentant de Studio Pierrot était présent, c'est bien parce que la direction artistique de l'anime Bleach: Thousand-Year Blood War a été reprise, notamment en termes de colorimétrie. Quant à l'histoire qui sera proposée, elle reprendra tout depuis le début jusqu'à l'arc des Arrancars... De là à ce que les Fullbringers soient zappés et que tout ce qui concerne l'invasion des Quincys soit proposé en DLC, il n'y a qu'un pas.

Par ailleurs, la bande-annonce introduit déjà plusieurs personnages jouables, à savoir Ichigo Kurosaki (avec sa forme Hollow et Zangetsu ayant son apparence), Rukia Kuchiki, Uryū Ishida, Yasutora Sado aka Chad, Renji Abarai et Byakuya Kuchiki, avec aussi à priori Yoruichi Shihōin et Kisuke Urahara.

Elle révèle le nom du compositeur, à savoir Takeharu Ishimoto (NEO: The World Ends with You), accompagné à la guitare par MIYAVI et The BONEZ à la basse et batterie. Enfin, elle nous montre également Grand Fisher, Kon et du texte évoque ce qui pourrait être des mécaniques de jeu appelées Soul Destruction 2 et 3.

Déchaînez votre épée. Réveillez la lame qui est en vous et inversez votre destin dans BLEACH Rebirth of Souls ! Participez à des batailles palpitantes avec de puissantes capacités d'épée et des personnages de cette franchise d'anime légendaire. Choisissez votre personnage préféré et libérez ses capacités d'épée uniques ! Profitez des capacités uniques de chaque personnage et contrôlez le déroulement du combat pour trouver une ouverture qui signifie la défaite de vos ennemis. Dans BLEACH Rebirth of Souls, un seul coup peut signifier la défaite pour vous ou votre adversaire. Plus la situation est désespérée, plus vous devenez puissant. Renversez le cours du combat et débloquez de nouvelles formes et lames pour remporter la victoire au bord de la défaite !

En attendant d'en découvrir davantage, vous pouvez voir les 26 épisodes actuels de Bleach: Thousand-Year Blood War sur Disney+.