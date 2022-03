Bleach: Brave Souls, la version PS4 de l'Action-RPG free-to-play enfin disponible

C'est en 2015 que le public japonais a découvert Bleach: Brave Souls, un free-to-play pour iOS et Android dans l'univers du célèbre manga. Sa popularité n'a pas faibli depuis, ce qui lui a valu un portage sur PC en 2020 et l'annonce d'une édition PlayStation 4 en 2021, disponible à compter d'aujourd'hui.

L'Action-RPG au plus de 60 millions de téléchargements gardera son côté gacha, avec des éléments à débloquer aléatoirement et des achats intégrés. Une opération de lancement permettra à tout le monde de débloquer un Ticket de Loterie 5 Étoiles ainsi qu'un Personnage 5 Étoiles gratuit, tandis que les utilisateurs de la version PlayStation 4 recevront « divers objets en jeu qui leur permettront d'améliorer leurs personnages ».

Bleach: Brave Souls, le jeu tiré de la série populaire Bleach parue en anime et dans le Shônen Jump, téléchargé plus de 60 millions de fois dans le monde !

Action RPG mettant en scène les personnages de l'anime et du manga publié dans le Shônen Jump, prenez part à des combats dans l'univers de Bleach en 3D avec des animations époustouflantes !

Plongez dans le monde de Bleach !

Du monde des humains à la Soul Society, où vivent les Shinigamis et les esprits des morts, en passant par le sombre royaume du Hueco Mundo, où résident les esprits maléfiques connus sous le nom de Hollows, et les profondeurs de l'enfer, lieu de repos final des pécheurs, l'univers inépuisable de Bleach est recréé dans des graphismes 3D de haute qualité. Revivez toutes vos scènes et techniques spéciales préférées de l'anime à succès !

Un Hack-and-Slash facile à prendre en main !

Doté d'une prise en main simple et intuitive, il vous suffit de faire glisser le personnage pour le déplacer dans la direction souhaitée, et de toucher un ennemi pour l'attaquer lorsque vous vous approchez de lui ! Formez des équipes avec vos personnages préférés et revivez l'expérience Bleach !

Une sélection de personnages hauts en couleur !

Vos personnages préférés reproduits en 3D vous attendent dans des batailles féroces !

Déchainez les techniques phares de la saga comme le Getsuga Tenshô d'Ichigo, le Kyôkasuigetsu d'Aizen, le Senbonzakura Kageyoshi de Byakuya et tant d'autres !

Revivez l'histoire de l'anime dans les quêtes, formez des groupes avec vos amis et montez dans le classement, profitez du PvE avec jusqu'à trois autres joueurs dans les quêtes coopératives, ou relevez un défi encore plus grand avec une variété de quêtes spéciales super difficiles.

Entrez dans l'arène

Participez à des batailles épiques à 3 contre 3 avec des joueurs du monde entier en temps réel !

Dans certaines régions, vous avez la possibilité de choisir un Monde (serveur) au début du jeu. Cependant, il n'y a pas de différence entre les différents serveurs, à l'exception des langues proposées et de certains articles achetables.