Bleach: Brave Souls, bientôt un portage PC gratuit pour le jeu d'action sur mobiles

Le manga Bleach est terminé depuis 2016, alors forcément, sa popularité est sur le déclin depuis. Il y a tout de même des adaptations en jeux vidéo qui continuent à fonctionner, comme Bleach: Brave Souls, un jeu d'action sorti sur iOS et Android en 2015 qui nous amène à combattre avec tous les héros de la franchise. Le succès est remarquable, avec plus de 50 millions de téléchargements à cette heure pour le free-to-play.

Surprise, KLab Inc va donner une deuxième jeunesse au projet avec un portage sur PC via Steam cet été ! Le titre sera encore gratuit, et traduit en français, anglais, japonais, coréen, thaïlandais, chinois traditionnel et simplifié.

ACTION EN 3D NON-STOP

De superbes graphismes en 3D et des commandes intuitives vous plongeront au cœur de l'action ! ATTAQUES SPÉCIALES ÉPIQUES

Des attaques spéciales propres à chaque personnage et plus spectaculaires les unes que les autres vous permettront de remporter la victoire. Les cinématiques sont entièrement doublées par les voix originales japonaises des personnages. FORMEZ UNE ÉQUIPE DE RÊVE

Composez des équipes en choisissant librement parmi l'incroyable galerie de personnages de l'univers Bleach. Des personnages qui ne se seraient jamais alliés dans l'histoire originale combattront ensemble sous vos ordres ! TOUTE L'HISTOIRE DE BLEACH

Dans le mode histoire, revivez des scènes inoubliables de l'histoire d'Ichigo et Rukia, depuis leur première rencontre jusqu'aux ennemis titanesques qu'ils doivent affronter. Et profitez-en pour faire progresser vos personnages favoris. UN POUR TOUS, TOUS POUR UN : MODE COOP. 4 JOUEURS

Jouez en simultané avec 3 autres joueurs. Avec vos amis ou des inconnus, entraidez-vous pour relever des challenges épiques et récolter des objets spéciaux. AFFRONTEZ LES AUTRES JOUEURS

Toutes les semaines, mesurez vos personnages à ceux des autres joueurs pour progresser dans le classement mondial et obtenir des récompenses exclusives ! FAITES PROGRESSER VOS PERSONNAGES

Terrassez vos ennemis pour gagner de l'expérience. Renforcez une aptitude particulière en utilisant des cristaux dans le Soul Tree. Choisissez un autre personnage qui vous supportera pendant le combat. Dépassez toutes les limites !

