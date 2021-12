Bleach : l'ultime saison de l'anime face aux Quincy se dévoile dans une première bande-annonce teaser

Source: Aniplex et Viz Media

Il n'y en a pas eu que pour Dragon Ball Super: Super Hero en cette première journée de Jump Festa, car d'autres anime et licences attendus y ont fait leur apparition, tels que SPYxFAMILY, Yu-Gi-Oh! avec la huitième série GO RUSH!!, Naruto, Boruto, Chainsaw Man et donc Bleach. Oui, si vous n'étiez pas au courant, le manga de Tite Kubo va à nouveau être adapté sur nos écrans. La série avait été stoppée en mars 2012 à l'arc The Lost Agent (L'Agent perdu) et va enfin faire son retour en 2022 avec l'adaptation de The Thousand-Year War (la Guerre Sanglante Millénaire), comme nous l'avions appris pour les 20 ans de la licence. Sans plus attendre, voici la première bande-annonce teaser nous montrant le rendu auquel nous attendre, et ça promet !

Toute la fine bande de protagonistes est de retour, Ichigo Kurosaki en tête avec son Zanpakutō, mais aussi Chad, Inoue Orihime et Uryū Ishida. Quelques plans nous montrent eux les décors de cet ultime arc face au Vanden Reich de Yhwach, dans lequel les membres du Gotei 13 vont donc devoir affronter une armée de Quincy. Rukia et Byakuya Kuchiki, Renji Abarai, Kisuke Urahara, Yoruichi Shihōin, Tōshirō Hitsugaya, Shinji Hirako, Soifon, Kensei Muguruma, Rōjūrō Ōtoribashi, Sajin Komamura, Jūshirō Ukitake, Retsu Unohana, Kenpachi Zaraki, Mayuri Kurotsuchi, Shunsui Kyōraku et Genryūsai Shigekuni Yamamoto sont ainsi montrés, eux qui vont tous prendre part à ce conflit qui promet des scènes mémorables, bien que la fin du manga ait à l'époque été précipitée...

Et comme au bon vieux temps, c'est Studio Pierrot qui est derrière le projet, nous devrions donc retrouver tout ce qui faisait le sel de la série. Quant aux seiyū, vous pouvez retrouver la liste traduite à la fin de la vidéo de Viz Media ci-dessous, avec une partie des nouveaux venus, confirmant au passage que nous irons bien jusqu'au bout au vu de certains noms de personnages présents. Enfin, un poster officiel avec Ichigo et une illustration inédite de l'auteur ont aussi été partagés.

Il va falloir se montrer patient, car le retour de Bleach en anime n'est prévu qu'en octobre 2022. Si vous ne souhaitez pas attendre et n'avez pas encore eu l'occasion de lire la fin en manga, les tomes du manga sont toujours en vente à la Fnac.