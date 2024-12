XDefiant : les Assassins viennent achever le FPS dans une ultime mise à jour pour la Saison 3, avec du contenu allant jusqu'à la Saison 8 !

Cela fait maintenant deux semaines que la sentence est tombée pour XDefiant, Ubisoft a décidé d'arrêter les frais et de fermer les serveurs du FPS multijoueur le 3 juin prochain à l'issue d'une longue Saison 3 qui va donc durer près de six mois. Nous ne savions alors pas ce qu'elle réserverait à la communauté, jusqu'à ce mercredi, puisque la dernière mise à jour de contenu vient d'être déployée à la suite d'une maintenance. Et c'est bien triste à dire, mais les nouveautés sont particulièrement excitantes, rendant cette situation d'autant plus fâcheuse. Hélas, puisque le jeu a été retiré des boutiques en ligne, seuls les joueurs qui l'avaient déjà installé avant décembre peuvent en profiter... Bref, si comme nous l'idée d'incarner les Assassins dans XDefiant vous faisait de l'œil, il faudra se contenter de la présentation ci-dessous et des vidéos communautaires pour apprécier le résultat.

Après les membres d'Echelon de Splinter Cell, les Nettoyeurs de The Division, les membres de Libertad de Far Cry 6, les Phantoms de Ghost Recon Phantoms et DedSec de Watch Dogs 2 au lancement, le GSK de Rainbow Six Siege pour la Saison 1 et les Highwaymen de Far Cry New Dawn en Saison 2, c'est donc la faction encapuchonnée de la poule aux œufs d'or de l'éditeur qui s'invite en jeu avec des apparences iconiques revisitées, la lame secrète en guise de passif, une bombe cerise, la vision d'aigle, ainsi que la fameuse Pomme d'Eden comme capacité Ultime. Oui, ça a l'air super fun à jouer.

Rien que pour la Saison 3, l'équipe avait prévu un sacré programme avec pour commencer deux nouveaux modes de jeu : Defuse qui est une variante plus lente de BOMB! en 5v5 sur la carte Animus Anomaly et Vs Bots pour s'amuser et s'entraîner sans prise de tête. Trois nouvelles cartes en font aussi partie, à savoir Mykonos (Assassin's Creed Odyssey) et El Barrio (Far Cry 6) pour le mode Linéaire, et Jorvik (AC Valhalla) en Arène.

Côté récompenses et progression, nous retrouvons des bonus pour se connecter chaque jour, de même qu'un système de maîtrise de faction débloquant des apparences en bronze, argent et or, des badges à débloquer en réalisant des actions spécifiques, un système de prestige qui été réclamé par la communauté et également de quoi satisfaire les joueurs en Classé. Tout cela en plus des 90 niveaux du Passe de combat.

Mais attendez, ce n'est pas tout ! Les Wolves de Ghost Recon Breakpoint et l'Omega Force de Far Cry 3: Blood Dragon sont aussi présents, bien qu'aucun élément de marketing n'ait pu être créé les concernant, eux qui auraient dû être ajoutés avec les Saisons 4 et 5. Comme l'a expliqué le producteur exécutif Mark Rubin via un long message, des contenus prévus pour jusqu'à la Saison 8 ont pu être ajoutés par la même occasion, dont de futures maps, histoire que le contenu créé ne l'ai pas été pour rien. Vous trouverez une traduction de sa déclaration ci-dessous. Comme quoi, la décision a bien dû prendre de court les effectifs.

Bonjour à tous, Alors voilà ! Notre dernier patch de contenu pour XDefiant. C'est évidemment un moment doux-amer, mais je veux juste dire à quel point je suis fier de tous les membres de cette équipe qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour créer ce jeu et tout son contenu incroyable. Ubisoft a non seulement permis à une petite équipe de rester et de continuer à travailler pour sortir notre contenu de la Saison 3, mais nous avons également pu ajouter du contenu supplémentaire à cette version venant des futures saisons. Nous avons donc notre contenu de la Saison 3 ainsi qu'une partie du contenu des Saisons 4, 5, 6, 7 et même de la Saison 8. Nous ajoutons 3 nouvelles factions dans ce patch avec les Assassins bien sûr qui étaient prévus pour la Saison 3, mais aussi les Wolves et l'Omega Force des Saisons 4 et 5 respectivement. Nous ajoutons également 6 nouvelles cartes d'arène et 3 nouvelles cartes linéaires des saisons futures. Ainsi, avec les 4 nouvelles cartes de la Saison 3, cela fait un total de 13 nouvelles cartes. Et je dois dire que l’équipe a vraiment tout donné pour ces nouvelles cartes incroyables. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez jeter un œil à la nouvelle carte Rayman qui allait faire partie d’un évènement épique dans la Saison 4. Elle a même son propre mode avec Lum Hunt. Nous avons ajouté une toute nouvelle expérience appelée Tactical, qui se concentre sur les cartes de style couloir avec le premier mode de cette expérience appelé Defuse ; un mode Bombe classique à 1 vie. Nous avons ajouté la possibilité de jouer contre des bots d'une manière qui aurait permis aux joueurs de s'échauffer ou simplement de se détendre avec moins de pression tout en gagnant de l'XP. Il y a quelques nouvelles armes qui étaient censées arriver dans les saisons à venir, ainsi que de nouveaux cosmétiques qui ont tous été débloqués pour tout le monde. Il existe de nouvelles mécaniques de progression avec la maîtrise des factions et les badges, et la communauté devra se réunir pour découvrir comment elles peuvent toutes être gagnées. Tout cela et bien plus encore constitue notre dernier hommage à tous les travailleurs qui ont fait ce jeu et à tous les fans qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Tous les parcours ne se terminent pas bien, mais nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons accompli. Je souhaite à tous ceux qui ont travaillé directement ou indirectement sur ce jeu le meilleur pour leurs projets futurs. Et il en va de même pour tous les fans qui ont joué à notre jeu, qui l'ont diffusé en streaming ou qui ont travaillé à la construction de la communauté XDefiant. Merci à tous !

Marc

Vous trouverez l'intégralité du changelog en anglais ici.

