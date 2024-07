BLEACH Rebirth of Souls introduit ses mécaniques de jeu dans une bande-annonce difficile à suivre

Au début du mois lors de l'Anime Expo, Bandai Namco a dévoilé BLEACH Rebirth of Souls, un nouveau jeu de combat en arène développé par Tamsoft et reprenant la direction artistique de l'anime Bleach: Thousand-Year Blood War. Il y avait donc de quoi être intéressé même si les arcs narratifs de son scénario ne seront pas les plus récents. En revanche, nous n'avions pas vu ce que donnera concrètement le gameplay durant les affrontements... jusqu'à ce mercredi puisque l'éditeur a partagé une bande-annonce de type « gameplay overview » nous expliquant les bases. Accrochez-vous, car ce n'est pas évident à suivre.

C'est donc au travers de l'affrontement entre Ichigo Kurosaki et Byakuya Kuchiki que nous découvrons les spécificités du jeu. Une action unique baptisée Zankensoki servira à faire perdre de l'énergie spirituelle à l'adversaire, représentée par la barre sous son nom qui virera alors au rouge. C'est seulement lorsqu'elle sera à zéro que les PV de l'opposant pourront diminuer, appelés Âmes, au nombre de neuf, et ce grâce à un Kikon. Visiblement, les textes géants occupant une grande partie de l'écran feront partie de l'esthétique des offensives, puisque nous retrouvons le Soul Destruction (le chiffre associé indique donc le nombre d'Âmes qui vont être perdues) et ce qui semble être nommé Soul Break!, sans parler du « Now or Never » ou de l'affichage du nombre de vies restantes après une attaque réussie. C'est assez discutable, à voir si cela ne nuira pas à la lisibilité du gameplay, car cette vidéo est assez difficile à suivre sans mettre en pause...

Des Techniques spirituelles pourront être déclenchées une fois la jauge en bas de l'écran remplie, à voir de quelle manière nous pourrons les sélectionner puisque plusieurs noms s'affichent en même temps. Contrairement à un DRAGON BALL: Sparking! ZERO, cela fait tout de même très brouillon. À cela s'ajoute la jauge de Renversement avec son gros Reverse impossible à louper. Enfin, en accumulant de l'Esprit combatif, il sera possible de passer en Éveil une fois que le terme Evolution sera affiché, lors duquel Ichigo utilisera évidemment son Bankai, Tensa Zangetsu, tandis que Byakuya déchaîne Senbonzakura Kageyoshi. Notez que les décors ne semblent pas spécialement aguicheurs de prime abord.

BLEACH Rebirth of Souls sortira pour rappel sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. L'anime Bleach: Thousand-Year Blood War peut être visionné sur Disney+ en attendant.