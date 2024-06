The Thing: Remastered, le jeu qui fait suite au film culte de Carpenter de retour

Film d'horreur culte sorti en 1982 et réalisé par John Carpenter, The Thing a eu droit à une adaptation en jeu vidéo vingt ans plus tard, en 2002. Plutôt que de revivre les mésaventures de MacReady, le titre de Computer Artworks suivait le capitaine Blake et son équipe, envoyés dans ce qu'il reste de la station de recherche américaine pour enquêter sur les évènements survenus pendant le film.

Un jeu vidéo très sympathique, bourré de bonnes idées de gameplay, qui va avoir droit à une version remastérisée par Nightdive Studios. Le développeur a annoncé cette semaine, lors de l'IGN Live, The Thing: Remastered, version remise au goût du jour du jeu de tir, d'horreur et de survie à la troisième personne, avec une première vidéo de gameplay. Voici ce qu'il faut retenir du jeu :

Seul, personne ne survit. Il est de retour : le jeu de tir, survie et horreur à la troisième personne sorti en 2002 en tant que suite du film iconique de 1982 par John Carpenter est remastérisé par Nightdive Studios, qui transporte dans l’ère moderne son mélange innovant d’action rythmée en escouade et de survie horrifique. Cette version inclut de l’anticrénelage, de l’éclairage par pixel, une résolution 4K et jusqu’à 144 images par seconde. La véritable terreur commence après la fin du film .



Vous incarnez le capitaine J. F. Blake, le chef d’une équipe de secours des forces spéciales américaines envoyée dans les terres glacées de l’Antarctique avec pour mission d'enquêter sur les événements atroces ayant entraîné la mort de plusieurs scientifiques américains dans le centre de recherche Outpost 31. Perdu dans cet environnement inhospitalier, votre groupe rencontre une étrange forme de vie extra-terrestre capable de se transformer pour prendre l’apparence des personnes qu’elle tue. Piégés par les éléments et menacés par cette entité cauchemardesque, vous aurez besoin de tous les membres de votre escouade pour espérer atteindre vos objectifs ou tout simplement survivre. Si seulement vous pouviez savoir lesquels de vos alliés sont encore humains... Fonctionnalités principales de The Thing: Remastered : À travers 20 niveaux à glacer le sang, dirigez votre équipe pour affronter des monstres terrifiants, allant des araignées mutantes qui cavalent à toute vitesse aux marcheurs humanoïdes, en passant par des créatures gigantesques tentaculaires.

Une interface avancée, basée sur la confiance et la peur, ajoute une profondeur inédite aux interactions : la manière dont vous influencez l’état psychologique de vos coéquipiers déterminera s’ils collaboreront avec vous.

Profitez d’un éclairage dynamique, de lumières spéculaires, d’ombres et d’une profondeur de champ refaits à neuf qui s'accompagnent de modèles, de textures et d'environnements améliorés pour vous immerger profondément dans l’action.

Servez-vous d’armes puissantes telles que des mitrailleuses, des explosifs et des lance-flammes pour faire flamber vos ennemis.

De tout nouveaux succès.

Des améliorations de confort pour une meilleure expérience de jeu.

Faites votre choix parmi plusieurs voies pour résoudre les problèmes et atteindre vos objectifs.

The Thing: Remastered est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.