The Thing: Remastered lancé par surprise avec une vidéo glaciale et sanglante

Il fallait s'y attendre, Microsoft avait un peu gâché la surprise en début de semaine, mais Nightdive Studios a profité du PC Gaming Show: Most Wanted hier soir pour sortir The Thing: Remastered, une version modernisée du jeu d'horreur et de tir de Computer Artworks. Place à la bande-annonce de lancement :

The Thing: Remastered profite donc de modèles, textures et animations améliorées grâce au KEX Engine de Nightdive Studios, permettant d'y jouer jusqu'en 4K à 120 fps. Les développeurs ont également amélioré l'éclairage et les effets atmosphériques pour une ambiance encore plus pesante. L'histoire ne change pas, nous suivons le Capitaine J.F. Blake et son équipe enquêtant sur la disparition de chercheurs dans une base de l'Antarctique, il s'agit d'une suite directe au film de John Carpenter (lui-même basé sur la nouvelle La Chose de John W. Campbell).

En plus de la bande-annonce, vous pouvez retrouver une autre vidéo de Nightdive Studios, s'entretenant avec Mark Atkinson, directeur technique sur le jeu de 2002. The Thing: Remastered est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez l'acheter contre 28,99 € sur GOG.com.