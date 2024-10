The Thing: Remastered s'offre du gameplay, mais il manque toujours l'essentiel

Nightdive Studios continue sa mission de remastériser un tas de vieux jeux, il a dans son catalogue de productions The Thing: Remastered, version améliorée du jeu de Computer Artworks sorti à l'origine en 2002, 20 ans après le film de John Carpenter. Le scénario est d'ailleurs une suite au long-métrage, suivant le capitaine Blake et son équipe à la station américaine, ravagée à cause de La Chose.

Lors du Indie Horror Showcase 2024 organisé par DreadXP hier soir, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de The Thing: Remastered, dévoilant du gameplay. Pas de grosses surprises ici si vous connaissez les jeux de Nightdive Studios, le titre proposera des modèles de personnages, textures et environnements améliorés, un nouvel éclairage dynamique, une résolution en 4K et un framerate à 144 fps, le studio a même travaillé avec les développeurs de l'époque pour améliorer le gameplay sans le dénaturer.

Malheureusement, il manque l'essentiel à cette vidéo. The Thing: Remastered n'a toujours pas de date de sortie précise. Le titre est attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch dans les deux prochains mois donc. En attendant de mettre les mains sur The Thing: Remastered, vous pouvez acheter The Thing de John Carpenter en Blu-ray 4K UHD à partir de 13,75 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.