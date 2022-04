Xbox Game Pass : l'un des plus gros jeux de sport du moment ajouté au service

Nous pensions que Xbox avait dévoilé l'intégralité des titres à venir dans le Game Pass d'ici la fin du mois d'avril 2022, mais il en avait finalement gardé un sous le coude. Et pas n'importe lequel, car il s'agit de l'un des plus gros jeux de sports du moment, qui arrive à point nommé pour célébrer la fin de la compétition qu'il adapte.

Vous l'aurez peut-être deviné : il s'agit de NBA 2K22, la référence des jeux de basketball par 2K Games. Il est dès à présent jouable pour les abonnés au Xbox Game Pass, sur Xbox One comme sur Xbox Series X|S, une bonne manière de profiter de la discipline en cette période de playoffs en Amérique du Nord.

Vous pouvez donc maintenant jouer à NBA 2K22 via votre abonnement Xbox Game Pass à 9,99 € ou Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 €. Si vous souhaitez le conserver ad vitam æternam, le titre est sinon disponible à partir de 24,99 € en ce moment sur Amazon.fr.

Lire aussi : This War of Mine: Final Cut bientôt ajouté au Game Pass et porté sur PS5 et Xbox Series X et S