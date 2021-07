NBA 2K22 : date de sortie, édition 75e anniversaire et pack cross-gen, tout sur la sortie du prochain épisode

2K Games est visiblement plus pressé de nous vendre son NBA 2K22 que de nous le présenter. Comme souvent, l'éditeur débute la promotion de son prochain épisode avec l'officialisation des différentes éditions et des athlètes qui orneront les jaquettes, histoire de lancer les précommandes. Et nous aurons globalement droit à la même formule que l'année dernière pour NBA 2K21, avec 3 versions à acheter.

Il y aura ainsi une édition standard représentée par Luka Dončić à 59,99 € sur Steam et Switch, 69,99 € sur PS4 et Xbox One, et 74,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S, avec quelques bonus pour les réservations. Pour 84,99 €, un Pack Cross-Gen exclusivement numérique vous donnera accès aux versions PS4 et PS5 ou Xbox One et Xbox Series X|S. Et enfin, pour 99,99 €, l'édition 75e anniversaire sur laquelle figurent Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant ajoute un tas d'éléments numériques pour bien débuter votre partie, et comprend également le Pack Cross-Gen sur consoles.

NBA 2K22 NBA 2K22 Base Game

5 000 VC

5 000 points MyTEAM

10 packs Promo MyTEAM hebdomadaires

Un bonus pour chaque type de compétence Ma CARRIÈRE

Un bonus pour chaque type de boost Gatorade

Maillot Mon JOUEUR de Luka Dončić

Carte Agent libre Mon ÉQUIPE de Luka Dončić, noté 95 NBA 2K22 - Édition 75e anniversaire NBA 2K22 Base Game

100 000 VC

10 000 points Mon ÉQUIPE

Les cartes Mon ÉQUIPE Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir Une paire de chaussures Mon ÉQUIPE Jordan diamant

22 packs Promo Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Un pack de cartes de coachs Mon ÉQUIPE

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 tee-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

Sac à dos et manchon Mon JOUEUR

Skateboard personnalisé pour votre personnage Mon JOUEUR

Une déclinaison spéciale de l'édition célébrant les 75 ans de la NBA sera en vente au format physique chez GameStop et EB Games outre-Atlantique, et mettra pour la première fois en vedette une star de la WNBA, Candace Parker. La star montante japonaise Rui Hachimura sera elle sur la pochette de l'édition standard dans le pays du basketteur. La date de sortie de NBA 2K22 est déjà fixée au 10 septembre, et vous pouvez réserver votre exemplaire sur Amazon.fr aux prix susmentionnés.