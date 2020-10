Xbox Game Pass : Phil Spencer veut davantage de jeux solos, et un catalogue plus varié

À défaut d'avoir de nombreuses exclusivités fortes et sortant régulièrement, les Xbox de Microsoft ont le Game Pass, un service d'abonnement mensuel qui permet de profiter de tout un tas de jeux sans avoir à les payer plein pot. Et les jeux first-party sont directement inclus dans le catalogue à leurs sorties.

Le service fait déjà des millions d'heureux sur Xbox One et PC, et prochainement sur Xbox Series X et S, mais Phil Spencer aimerait voir un peu plus de diversité dans le catalogue du Xbox Game Pass, notamment des jeux solos, comme il l'a expliqué à Game Reactor :

Cela dépend entièrement de chaque studio, et je connais certaines personnes qui, quand elles ont examiné le modèle autour du Game Pass, ont supposé que le Game Pass serait en fait un meilleur modèle s'il y avait plus de jeux de type game as a service dans l'abonnement. La dernière chose que je souhaite dans le Game Pass, c'est qu'il y ait un seul jeu auquel tout le monde joue pour toujours. Ce n'est pas un abonnement au contenu de jeux, c'est un abonnement à un seul jeu, c'est World of Warcraft, pas vrai ? Donc, nous voulons avoir des jeux dans l'abonnement qui ont un début, un milieu et une fin, pour que les joueurs continuent à jouer au jeu suivant, peut-être des jeux solos axés sur la narration, je viens de terminer Tell Me Why, un incroyable jeu de Dontnod, ces jeux peuvent être vraiment forts pour nous dans l'abonnement. À bien des égards, ils sont en fait meilleurs qu'un ou deux jeux qui absorbent tout l'engagement de l'abonnement.

Avoir davantage de jeux solos dans le Xbox Game Pass, pour que le catalogue soit le plus varié possible et que les joueurs continuent de s'abonner pour découvrir régulièrement de nouveaux titres et ne pas se contenter de quelques fers de lance game as a service, voici le souhait de Phil Spencer pour l'avenir, même s'il est le premier à avouer que les titres multijoueurs étaient la norme il y a quelques années seulement. Reste désormais aux Xbox Game Studios de développer ces titres pour les inclure dans le Game Pass, qui coûte pour rappel 12,99 € par mois en version Ultimate (pour PC, Xbox et mobiles).

Lire aussi : Xbox Game Pass : 14 jeux prévus pour fin octobre et novembre 2020, voici le programme