Phil Spencer (Xbox) veut un système de ban cross-platform

La lutte contre les comportements toxiques est éternelle sur Internet, et les constructeurs de consoles prennent évidemment le sujet au sérieux, de même que les développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Des solutions existent, comme bannir définitivement un joueur d'un jeu s'il triche ou harcèle ses coéquipiers, mais Phil Spencer veut aller encore plus loin.

Lors d'une longue interview accordée au New York Times, le patron de la branche Xbox de Microsoft explique vouloir d'un système où l'utilisateur serait banni de toutes les plateformes s'il commet une faute lourde :

Quelque chose que j'aimerais voir, c'est la possibilité pour nous - et c'est quelque chose de difficile dans cette industrie - de faire en sorte que lorsque quelqu'un est banni d'un de nos services, il soit également banni des autres services.

Un système très utopique, et qui a ses limites et ses faiblesses, c'est pour cela que Phil Spencer imagine un autre système, plus facile à mettre en place, où le joueur puisse transférer sa liste de personnes bloquées d'un service à l'autre. Mais là encore, il faudrait que tous les constructeurs et éditeurs marchent main dans la main dans le même sens. Cependant, comme le rappelle Twinfinite, Activision a déjà testé ce genre de systèmes avec ses jeux Call of Duty. Lorsqu'un joueur est sanctionné, pour triche ou autre, son compte Activision est banni. Et comme il est nécessaire de se connecter à ce compte sur n'importe quelle plateforme pour jouer à un jeu de l'éditeur, il lui est bien difficile de réitérer ses méfaits.

Alors, bannir définitivement un joueur de tous les services, bonne ou mauvaise idée ? Vous pouvez pour rappel retrouver la Xbox Series S à 299 € sur Amazon.