This War of Mine: Final Cut bientôt ajouté au Game Pass et porté sur PS5 et Xbox Series X et S

11 bit Studios planche actuellement sur Frostpunk 2, mais avant de nous en parler davantage, il veut offrir un baroud d'honneur à son titre le plus connu. This War of Mine, jeu d'aventure et de simulation sur les horreurs de la guerre, va en effet être porté sur PS5 et Xbox Series X|S le 10 mai 2022, date à laquelle il débarquera aussi sur le Microsoft Store sur PC. C'est également à ce moment-là qu'il sera intégré au Xbox Game Pass et PC Game Pass.

Il s'agira de la version This War of Mine: Final Cut, comprenant toutes les mises à jour gratuites proposées entre 2014 et 2019. Pour les plus investis, il sera possible d'acheter séparément ou dans un pack les extensions payantes Stories, voire de se les procurer avec le jeu de base via This War of Mine: Complete Edition. Les versions next-gen comporteront des ajustements de l'interface et des graphismes compatibles 4K, mais à cette heure, aucune mise à niveau gratuite depuis la PS4 ou la Xbox One n'a été évoquée, ni même d'édition physique d'ailleurs.

« Le message et les thèmes existant à l'intérieur de This War of Mine sont malheureusement devenus brutalement actuels et pertinents ces derniers mois », a déclaré le PDG des studios 11 bits, Przemek Marszal. « Nous pensons qu'il est particulièrement important d'éduquer les gens sur les réalités de la guerre en ce moment, alors que son horrible réalité est devenue une lutte quotidienne pour les personnes qui nous sont proches. Nous sommes fiers que la récente collecte de fonds This War of Mine nous ait aidés à créer une vague d'aide spontanée pour les victimes de la guerre en Ukraine, et nous espérons que nous pourrons diffuser davantage notre message anti-guerre avec This War of Mine: Final Cut. »

This War of Mine - The Little Ones, la version boîte PS4 et Xbox One, est elle sinon disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Guerre en Ukraine : les studios ukrainiens réagissent à l'envahissement du pays, des initiatives pour aider des associations lancées