EA Play : un gros jeu de course de 2020 rejoint bientôt le catalogue (et celui du Xbox Game Pass)

Les abonnés à EA Play ont de quoi s'amuser ces derniers mois, grâce aux ajouts de Star Wars: Squadrons, Madden NFL 21, NHL 21 ou encore FIFA 21. Le petit nouveau Knockout City a également été intégré au service dès son lancement du mois dernier, histoire de toucher la plus large communauté possible.

Un autre titre récent d'Electronic Arts va suivre le même chemin très bientôt. Il vient d'être annoncé que Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sera ajouté à la Play List des PS4, Xbox One et PC le 24 juin 2021, afin qu'encore plus de joueurs puissent essayer cette version remastérisée du jeu de course culte, sortie en novembre dernier.

Pour mémoire, un abonnement EA Play coûte 3,99 € par mois ou 24,99 € par an, et le service est depuis peu compris dans le Xbox Game Pass pour PC à 9,99 € par mois, ainsi que dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois pour ceux qui veulent en profiter sur Xbox One ou Xbox Series X|S.



