Knockout City : la barre des 5 millions de joueurs est franchie

Knockout City est sorti à la fin du mois dernier sur ordinateurs et consoles, et il a attiré du monde. Le titre d'EA Games et Velan Studios comptait déjà deux millions de joueurs quelques jours après son lancement, un chiffre qui a évidemment continué à grimper, et plutôt vite d'ailleurs.

Les studios viennent en effet d'annoncer que Knockout City enregistre désormais cinq millions de joueurs, toutes plateformes confondues. Le modèle économique du titre joue beaucoup, il a été entièrement gratuit pendant les 10 jours suivants, et même après cet évènement Block Party, le jeu est encore jouable gratuitement jusqu'au niveau 25. En plus de cela, les abonnés EA Play, Xbox Game Pass pour PC et XGP Ultimate peuvent en profiter sans devoir l'acheter.

Knockout City est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter sur Amazon contre 29,99 € en Deluxe Edition avec du contenu cosmétique bonus et 1 000 Holobux.

