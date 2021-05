Knockout City : déjà 2 millions de joueurs pour le jeu de balle au prisonnier

Electronic Arts et Velan Studios ont lancé le 21 mai dernier Knockout City, un jeu multijoueur opposant deux équipes de trois joueurs en reprenant les règles de la balle au prisonnier, mais avec un gameplay un peu plus musclé. Un titre qui profite d'un lancement atypique, mais qui attire les joueurs.

Velan Studios et EA Games ont en effet annoncé en ce début de semaine que Knockout City compte déjà plus de deux millions de joueurs sur ordinateurs et consoles. Un joli chiffre, mais il faut rappeler que le titre est jouable gratuitement par tout le monde jusqu'au 30 mai prochain, dans le cadre de l'évènement de lancement Block Party. Après quoi il faudra l'acheter ou s'abonner à EA Play, un service inclus pour rappel dans le Xbox Game Pass pour PC à 29,99 € pour trois mois ou le XGP Ultimate sur consoles.

Les développeurs rappellent que Knockout City bénéficie du cross-play et du cross-platform sur PC, PS4, Xbox One et Switch avec la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X | S également. Acheter le jeu complet avant la fin de la Block Party offre également des bonus, comme le rappelle le visuel ci-dessus.

