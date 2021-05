Knockout City, c'est parti, le jeu multijoueur d'Electronic Arts et sa Saison 1 jouables gratuitement pendant quelques jours

Déjà très fort sur le marché des jeux multijoueurs avec le free-to-play Apex Legends, Electronic Arts s'essaye aussi à d'autres expériences premium en ligne, comme Rocket Arena. Il s'est associé au jeu studio Velan pour concevoir également Knockout City, un titre qui reprend les codes du ballon prisonnier dans des parties dynamiques en 3v3.

Les joueurs ont déjà pu l'essayer lors d'une bêta qui a bien marché, mais c'est bien en ce vendredi 21 mai qu'il sort officiellement sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et vous n'avez aucune raison de ne pas y jouer en ce moment, déjà car il est inclus dans EA Play et donc dans le Xbox Game Pass sur consoles et ordinateurs personnels, mais aussi car Electronic Arts organise comme prévu une Block Party permettant à tout le monde de lancer le jeu jusqu'au 30 mai à 14h00. Le 25 mai, la Saison 1 débutera d'ailleurs officiellement avec l'arrivée de la map Jukebox Junction, les parties classées, des défis et éléments de personnalisation à débloquer et plus encore : une vidéo montre un peu de tout cela ci-dessus.

Rejoignez une bande, prenez un ballon et dominez la rue. Tout le monde peut participer et maîtriser rapidement les lancers, quelle que soit la plateforme. Il n’y a pas de pouvoirs spéciaux ou de fonctionnalités bloquées ici. Vous ne pourrez compter que sur votre talent pour affronter une vague incessante de rivaux. La Block Party commence le 21 mai jusqu’au 30 mai 8h00 ET. De plus, dès le 25 mai, vous pourrez déjà profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de la Saison 1 ! À la fin de la Block Party, passez au jeu complet et conservez tout ce que vous aurez gagné jusqu’à présent. Une fois que vous aurez pris goût à l’action et que la Block Party sera finie, vous serez plus prêts que jamais pour la Saison 1 de Knockout City. Débloquez une nouvelle carte, un championnat compétitif, des contrats de bande hebdomadaires (avec des récompenses épiques !), de nouveaux modes de jeu, des cosmétiques et plus encore ! De plus, si vous passez au jeu complet avant la fin de la Block Party, vous conserverez votre progression et débloquerez des récompenses exclusives. Bagarreurs, on se retrouve dans la rue !

Vous pourrez conserver votre progression à la suite de cet évènement, mais il faudra obligatoirement être passé à la caisse et payé les 19,99 € demandés pour l'achat de Knockout City.