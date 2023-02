Knockout City : la fin du contenu et des serveurs annoncée, mais le jeu survivra sur PC avec des serveurs privés

C'est l'hécatombe du côté des free-to-play cette semaine. Après Apex Legends Mobile et Rumbleverse, c'est au tour de Knockout City d'annoncer la fermeture programmée de ses serveurs : la fin d'une belle histoire pour ce jeu de balle au prisonnier lancé en 2021 et édité par Electronic Arts jusqu'à sa Saison 5 avant que Velan ne prenne son indépendance.

Alors que la Saison 9 sera lancée le 28 février, il s'agira de la dernière vague de contenu supplémentaire pour l'expérience. Les microtransactions seront coupées dès la fin du mois, pour laisser le temps aux joueurs de dépenser l'argent encore sur leur porte-monnaie. La communauté sera ensuite invitée à dire au revoir à Knockout City avec l'évènement spécial Thanks for the KOs. à partir du 26 mai, avec du Triple XP et le retour de la playlist Superpowers: Power Grab.

Les serveurs fermeront enfin ce 6 juin 2023 à 21h00 heure française, rendant toutes les fonctionnalités en ligne inaccessibles, et le jeu inutilisable sur consoles. En revanche, il sera encore jouable dans une version amoindrie sur PC : Velan proposera en effet un client particulier de Knockout City pour pouvoir continuer à jouer sur des serveurs privés. Plus de détails seront donnés à l'approche de sa sortie, et si vous voulez davantage d'informations sur la fin du jeu en ligne, vous pouvez en trouver en anglais sur le site officiel.