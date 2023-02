Rumbleverse : les serveurs vont déjà fermer !

Iron Galaxy Studios et Epic Games avait dévoilé lors des Game Awards 2021 Rumbleverse, un jeu d'action et de combat avec des règles de Battle Royale et un modèle économique free-to-play. Sur le papier, ça sentait le carton, Epic Games avait bien sûr de grands espoirs en lançant le titre en août dernier sur ordinateurs et consoles de salon.

À l'époque, nous concluions notre article en nous demandant : « va-t-il réussir à se faire une place au panthéon moderne des free-to-play ? » Eh bien, la réponse est non. Cette semaine, Iron Galaxy Studios et Epic Games annoncent que la Saison 2 de Rumbleverse sera la dernière, les serveurs du jeu vont être coupés le 28 février prochain, soit six mois seulement après le lancement du jeu.

Les studios remercient quand même les joueurs ayant essayé Rumbleverse pendant ce court laps de temps, et tout le monde va être remboursé de ses achats in-game, même du Battle Pass ou des Brawlla Bills, davantage d'informations seront communiquées prochainement. Dès maintenant, la boutique est fermée, mais tous les joueurs peuvent jouir de l'intégralité des fonctionnalités de Rumbleverse sans rien payer, les points d'XP sont doublés, des cosmétiques sont offerts et les modes Solos, Duos, Trios ou Quads sont disponibles.

Un baroud d'honneur pour un jeu sympathique, mais qui va vite être oublié... Eh oui, tous les jeux ne rencontrent pas le même destin que Fortnite. Vous pouvez d'ailleurs retrouver des V-Bucks sur Amazon.