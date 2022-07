Killzone: Mercenary, Shadow Fall et RIGS, les serveurs de trois jeux Guerrilla vont fermer

Guerrilla Games s'est fait une belle réputation avec les Killzone, mais le studio compte désormais maintenant uniquement sur Horizon, avec un opus sous-titré Call of the Mountain actuellement en développement pour le PlayStation VR 2. Pour Killzone, ça sent la fin, le site officiel a fermé en début d'année dernière.

Du côté des jeux, ce n'est guère mieux, les serveurs de Killzone 2 et 3 ont été fermés en 2017, et prochainement, ce seront les services en ligne de Killzone: Mercenary et Killzone: Shadow Fall qui seront arrêtés. Comme l'annonce le studio, les serveurs des deux jeux PSVita et PS4 vont fermer le 12 août prochain, il ne sera plus possible de jouer en ligne ni même en coopération avec le mode Intercept.

Et à la même date, ce seront les serveurs de RIGS: Mechanized Combat League qui vont être coupés. Le titre PS4 développé par Guerrilla Cambridge et sorti en 2016, quelques mois avant la fermeture du studio, était taillé pour le PSVR, mais ses fonctionnalités multijoueurs vont déjà disparaître le mois prochain. Le jeu n'a visiblement pas réussi à marquer les esprits. Guerrilla Games semble tout miser sur l'avenir et sa licence Horizon, vous pouvez retrouver Horizon Forbidden West à 52,28 € sur Amazon.