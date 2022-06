Horizon Call of the Mountain : une impressionnante bande-annonce de gameplay pour le jeu PSVR 2

Même si la PS5 est encore difficilement trouvable par le grand public, Sony Interactive Entertainment prépare doucement, mais sûrement le lancement de son PlayStation VR 2, son prochain casque de réalité virtuelle dont nous avons découvert l'apparence en février dernier. Et il faut dire qu'il y a de quoi être enthousiaste, car un certain Horizon Call of the Mountain sera de la fête, développé par Guerrilla Games et Firesprite. Nous l'avions découvert lors du CES 2022, alors dévoilé par un court teaser, et il a comme prévu refait une apparition cette nuit à l'occasion du State of Play.

En plus d'un aperçu allongé de la séquence barque, nous découvrons qu'il sera possible de nager, d'utiliser des tyroliennes, des piolets pour faire de l'escalade et d'affronter les redoutables créatures robotiques peuplant le monde à la première personne, notamment avec un arc. C'est donc une véritable expérience qui ne sera pas uniquement contemplative qui s'offrira à nous, à une date indéterminée.

Si vous appréciez l'univers de Guerrilla, la deuxième aventure d'Aloy, Horizon Forbidden West, est vendue 58,72 € sur PS5 par Amazon.