PlayStation Studios : SIE s'offre Firesprite, développeur de The Playroom et The Persistence

À la veille de son PlayStation Showcase 2021, qui mettra notamment en lumière les jeux PS5 des PlayStation Studios, Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer que la famille s'agrandit avec l'acquisition de Firesprite, cette dernière survenant quelques mois seulement après celles de Housemarque (Returnal) et Nixxes Software. Si vous ne connaissez pas ce studio basé à Liverpool, il est à l'origine de The Playroom et sa déclinaison en réalité virtuelle, The Persistence (de même, avec et sans VR), Run Sackboy! Run! et Air Force Special Ops: Nightfall.

Hermen Hulst et Graeme Ankers ont pour l'occasion pris la parole sur le PlayStation Blog :

Après des années d’étroite collaboration sur plusieurs jeux, dont The Playroom (PS4) et The Playroom VR (PSVR), je suis ravi de voir Firesprite devenir le 14e studio de la famille PlayStation Studios ! Un certain nombre de membres de Firesprite sont issus de SIE Studio Liverpool, et nous sommes très heureux de les accueillir à nouveau. Firesprite est un studio créatif et ambitieux qui a démontré sa capacité à créer des expériences exceptionnelles faisant étalage de tout le potentiel de nos plateformes matérielles. Les capacités techniques et créatives de l’équipe seront un atout clé dans le développement de notre superbe catalogue de jeux exclusifs, et je pense que vous allez adorer ce que l’avenir nous réserve. Bienvenue dans la famille PlayStation Studios, Firesprite ! - Hermen Hulst C’est une journée très importante pour Firesprite, qui rejoint PlayStation Studios avec le soutien de Hermen et de la famille PlayStation tout entière. Il nous tarde d’aborder le prochain chapitre de notre histoire ! Firesprite, dont le siège social se trouve à Liverpool, dans le nord-ouest du Royaume-Uni, a été fondé en 2012. Dès sa création, le studio s’est fixé pour objectif de créer des jeux conférant de nouvelles innovations aux expériences que nous développons. Le nord-ouest du pays est solidement ancré dans l’histoire du jeu vidéo, après avoir vu naître de célèbres développeurs et éditeurs, ainsi que des jeux cultes comme WipEout. Bon nombre de nos membres ont développé et façonné des jeux de cette période, et nous sommes très fiers de nos racines ! Nous avons eu le privilège de travailler avec de nombreux éditeurs et développeurs talentueux du secteur. PlayStation en particulier s’est avéré un précieux allié et partenaire de co-développement pendant près d’une décennie, au fil de nos collaborations sur de passionnants projets tels que The Playroom, Run Sackboy! Run et The Playroom VR. PlayStation nous a également donné l’opportunité de créer notre propre franchise originale, The Persistence, nous octroyant toute la liberté créative dont nous avons eu besoin pour sortir un survival-horror innovant dont nous sommes extrêmement fiers. En notre qualité de studio interne, nous savons que nous bénéficions de tout le soutien de PlayStation pour perpétuer notre héritage, en continuant à mêler créativité et innovation technique pour proposer aux fans PlayStation des expériences vraiment uniques. Tout d’abord, je tiens à remercier PlayStation et sa communauté pour leur accueil chaleureux dans une famille de créateurs extraordinaires. Je souhaiterais également remercier tous nos « Sprites », passés et actuels, qui ont contribué à façonner le studio Firesprite tel que nous le connaissons aujourd’hui. Je suis très fier des développeurs de talent qui composent Firesprite, et vous aurez de nos nouvelles très bientôt ! Nous avons hâte de vous révéler ce sur quoi nous avons récemment travaillé... Et ce n’est que le début ! Graeme Ankers, directeur général de Firesprite

Puisqu'il est question d'un nouveau jeu non dévoilé, allons-nous le découvrir demain soir ? Wait & see. Si vous souhaitez découvrir The Persistence, il est vendu 19,01 € sur Amazon.