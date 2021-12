PlayStation Studios : et de 17, SIE rachète Valkyrie Entertainment

Cette année, Sony Interactive Entertainment a plus que jamais préparé son avenir en effectuant de nombreux rachats de studios. Ainsi, après Housemarque (Returnal), Nixxes Software, Firesprite (The Playroom) et Bluepoint Games (le remake de Demon's Souls), c'est donc au tour de Valkyrie Entertainment de rejoindre la famille des PlayStation Studios. Pas de post sur le blog ou sur les réseaux sociaux principaux de la société cette fois (bien qu'Hermen Hulst ait évidemment partagé la nouvelle), nous devons nous contenter d'un communiqué de presse international publié sur Business Wire.

Comme pour les autres acquisitions de SIE, Valkyrie Entertainment avait déjà collaboré étroitement avec des studios PlayStation sur certaines exclusivités et va donc poursuivre dans cette voie à l'avenir.

« Valkyrie Entertainment est un studio hautement capable de s'adapter et respecté qui a produit un travail de haute qualité sur une gamme de plateformes allant des consoles au PC ; et une variété de styles allant de l'action aux jeux service », a déclaré Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios. « Les diverses capacités de Valkyrie seront bien accueillies par toutes les équipes PlayStation Studios alors que nous continuons à nous concentrer sur la délivrance d'expériences de jeu extraordinaires. » « Depuis 2002, nous avons contribué à plus de 100 titres, y compris de grandes franchises PlayStation, telles que God of War, inFAMOUS et Twisted Metal », a déclaré Joakim Wejdemar, président et fondateur de Valkyrie Entertainment. « Dans notre prochain chapitre, nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec certaines des équipes les plus talentueuses au monde, en élargissant et en contribuant au portefeuille de jeux incroyables disponibles pour les fans de PlayStation. »

Les PlayStation Studios comptent donc désormais 17 membres et ce n'est sans doute désormais pas près de s'arrêter.