Horizon Call of the Mountain : Aloy s'invite dans la bande-annonce de lancement de l'exclusivité PSVR 2

Au line-up de lancement du PlayStation VR 2, nous retrouvons un certain Horizon Call of the Mountain, un spin-off de la licence de Guerrilla Games développé par Firesprite et qui nous transportera dans l'univers d'Aloy en nous faisant incarner un certain Ryas, un Carjas de l’Ombre repenti qui a été récemment présenté, dont nous ne verrons évidemment pas le visage, réalité virtuelle oblige. Et en parlant de l'héroïne de la saga, elle fait une petite apparition à l'occasion de la bande-annonce de lancement du jeu, de quoi convaincre les joueurs de craquer ?

Si ce n'est pas le cas, se retrouver face à un Grand-cou, un Gueule-d'orage, un Oiseau-tempête et bien d'autres machines déjà aperçues dans le trailer des Game Awards constitue un sacré argument pour se laisser tenter. En plus d'affrontements musclés à l'arc ou à l'arbalète, des phases d'escalade manuelle ou à l'aide de piolets, de la descente de tyrolienne et bien plus seront proposées.

Horizon Call of the Mountain sortira le 22 février tout comme le PSVR 2, uniquement via le PlayStation Store. Notre test arrivera prochainement sur le site. En attendant, vous pouvez retrouver nos impressions sur le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony ci-dessous et vous procurer Horizon Forbidden West sur Amazon.

