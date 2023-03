MultiVersus : les serveurs du jeu de combat en free-to-play vont fermer... pour mieux revenir en 2024

Dès cet été, MultiVersus a créé l'évènement en attirant 20 millions de joueurs en quelques semaines. Avec un rythme de nouveautés soutenu à travers deux saisons et des critiques globalement positives, et ce même si la popularité du free-to-play avait baissé, nous en aurions presque oublié qu'il ne s'agissait que d'une bêta.

Nous allons vite nous en souvenir, car Player First Games a prévu un drôle de programme pour les mois prochains. Il n'y aurait pas de transition fluide entre l'Accès Anticipé et la version finale, mais une longue rupture : la bêta ouverte se terminera le 25 juin 2023, suite à quoi le jeu en ligne deviendra temporairement indisponible. Les développeurs prendront ensuite un temps pour retravailler le projet loin des serveurs, avant de les relancer début 2024...

L'application sera d'ailleurs retirée des plateformes de téléchargement le 4 avril, et ceux qui la conserveront sur leur PC ou console pourront encore profiter de l'entraînement et des matchs locaux après le 25 juin. Et, oui, rassurez-vous, tous les cosmétiques débloqués ou payés à ce jour seront conservés dans la version finale.

Bonjour à tous,

Je suis Tony de Player First Games.

Je suis ici aujourd’hui au nom de toute l’équipe MultiVersus pour vous remercier de votre soutien lors de notre bêta ouverte. Nous avons été ravis de voir l’intérêt et l’enthousiasme de la communauté et vos commentaires ont été inestimables. Nous continuons d’être honorés par les récompenses que le jeu a reçues et ravis de voir le plaisir que MultiVersus a apporté aux joueurs.

Tout au long de notre bêta ouverte, nous avons travaillé dur pour créer la meilleure expérience de jeu, et nous apprécions toute l’inspiration que vous nous avez donnée. Notre bêta ouverte a été une opportunité d’apprentissage importante pour nous et un tremplin vers la prochaine phase de MultiVersus.

Nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. En conséquence, nous avons une vision plus claire de ce sur quoi nous devons nous concentrer, en particulier la cadence de contenu des nouveaux personnages, cartes et modes pour vous donner plus de façons de profiter du jeu, ainsi que du netcode mis à jour et plus d’améliorations de matchmaking. Nous allons également retravailler le système de progression en fonction de vos commentaires et chercher de nouvelles façons de vous connecter avec vos amis dans le jeu.

Pour ce faire, nous fermerons la bêta ouverte de MultiVersus le 25 juin 2023. Dans le cadre de ce processus, nous suspendrons les mises à jour et mettrons le jeu hors ligne alors que nous nous préparons au lancement de MultiVersus, que nous ciblons pour début 2024.

Je suis sûr que vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. Pendant ce temps d’arrêt, tous les modes et fonctionnalités en ligne ne seront pas disponibles. Vous aurez un accès à du hors-ligne limité avec la salle d’entraînement (connue sous le nom de The Lab) et aux matchs locaux, ainsi qu’un accès à vos personnages et objets cosmétiques dans ces modes.

Nous savons que cette nouvelle peut être décevante, mais rassurez-vous, MultiVersus sera de retour. Nous veillerons également à ce que tous vos progrès et votre contenu soient conservés lors du retour de MultiVersus l’année prochaine, avec une variété de nouveaux contenus, fonctionnalités et modes. En cours de route, nous fournirons des mises à jour, alors gardez un œil sur nos canaux sociaux et notre site Web, ainsi que sur notre FAQ dédiée.

Merci encore à toute la communauté MultiVersus. Nous apprécions grandement votre passion et votre enthousiasme et nous sommes impatients de partager notre prochain chapitre avec vous.