MultiVersus : bientôt le retour du jeu de combat free-to-play ?

Player First Games et Warner Bros. Games ont eu une curieuse stratégie avec MultiVersus. Annoncé en fin d'année 2021, le titre est sorti en free-to-play en version bêta à l'été 2022, mais les studios ont coupé les serveurs un an plus tard, après deux saisons et une énorme chute de fréquentation, pour préparer la version finale, qui se fait toujours attendre.

MultiVersus doit faire son grand retour cette année, certaines des millions de joueurs attendent des informations depuis de longs mois. Cela pourrait se faire prochainement, le compte X/Twitter du jeu s'est enfin réveillé après neuf mois de silence, avec un simple message : « *tape le micro* test, test, 1, 2, 3 ». MultiVersus est toujours vivant et les choses semblent enfin bouger, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à un vrai retour.

