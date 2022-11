MultiVersus : la Saison 2 lancée avec un mode Big Head, Samurai Batman et plus encore, un Looney Tunes annoncé au roster

MultiVersus est bien parti pour durer dans le temps et accueille d'ailleurs aujourd'hui une Saison 2 qui servira de point de départ à de nombreuses nouveautés. La mise à jour 2.0 vient ainsi d'être déployée et elle nous permet d'afficher jusqu'à 3 badges pour frimer en ligne, un mode temporaire Big Head pour s'affronter avec de grosses têtes, une boutique pour regrouper tous les éléments cosmétiques disponibles à l'achat, des améliorations du matchmaking et de l'équilibrage à gogo que vous pouvez retrouver dans le changelog en anglais ici.

Un nouveau Battle Pass est aussi proposé, avec un parcours gratuit permettant de débloquer des effets visuels et la skin Baker Street Tom & Jerry, et une déclinaison Premium donnant droit aux apparences Astronaut Velma, Tea Time Reindog et Maestro Bugs Bunny. Des tenues de Evil Morty, Samurai Batman, Fern et Uncle Shagworthy ont également été ajoutées à la boutique.



Sinon, Player First Games prévoit d'autres ajouts en cours de saison, dont au moins un personnage additionnel : Marvin le Martien des Looney Tunes ! Nous aurons aussi droit à une map Game of Thrones, nous emmenant dans la salle du Trône de Fer sur un remix de la musique thème de la série, et à d'autres optimisations pour le matchmaking et la stabilité des serveurs.

Pour les dates de sortie de ces nouveautés, il faudra repasser.