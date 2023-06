MAJ Overwatch 2 : mode Invasion, bande-annonce pour la Saison 5 et teaser du prochain Héros

Même si le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft n'est pas encore acté, le constructeur des Xbox met régulièrement les jeux du studio en avant, et c'est Overwatch 2 qui a fait une apparition au Xbox Games Showcase 2023. Il faut dire que la Saison 5 sera lancée le 13 juin prochain, mais les développeurs ont surtout présenté un nouveau mode de jeu, Invasion.

Vous le savez, le véritable mode PvE d'Overwatch 2 ne verra pas le jour comme il devait l'être, mais Blizzard n'a pas mis à la poubelle le contenu coopératif, il va le recycler avec Invasion, qui introduira de nouvelles missions scénarisées, du contenu cosmétique à débloquer et un mode PvP en prime. Et surtout, il introduira un tout nouveau Héros de Soutien, teasé à la fin de la bande-annonce ci-dessus.

Les missions scénarisées seront ici intitulées The Rise of Null Sector, avec évidemment des tensions entre les humains et les Omniaques. Ces derniers ont créé des robots de combat, le Secteur Zero, que les joueurs vont devoir affronter en escouade au fil de trois missions coopératives inédites à Rio de Janeiro, Toronto et Göteborg. En plus de cela, une mission coopératif bonus nous emmènera à King's Row, où il faudra escorter le robot TS-1 du mode Pression avec Tracer et ses amis, tout en éliminant les forces du Secteur Zero. Le mode PvP Point chaud fera lui aussi son apparition, avec deux nouvelles cartes où il faudra occuper trois points de contrôle avant l'équipe adverse, demandant des réflexes pour éliminer les ennemis et organiser une stratégie d'attaque.

Pour sauver le monde, commencez votre mission dès maintenant avec le lot Invasion, disponible au prix de 15 USD. Ce lot comprend : Accès permanent aux missions histoire d’Invasion

1 000 pièces Overwatch (quantité identique au passe de combat premium, valeur : 10 USD) ;

Un nouveau modèle légendaire pour Sojourn (valeur : 19 USD)

Héroïne Sojourn à débloquer (valeur : 7 USD) Le lot Invasion offre aux nouvelles recrues comme aux vétérans la possibilité de plonger dans un nouveau chapitre de l’histoire tout en gagnant quelques pièces pour débloquer le passe de combat premium ou acheter des objets ornementaux pour leur personnage préféré. Vous pouvez également acquérir le lot Invasion ultime au prix de 40 USD pour obtenir le contenu ci-dessus, ainsi que : Le passe de combat premium du Secteur zéro et 20 sauts de rang (valeur : 30 USD) ;

1 000 pièces Overwatch supplémentaires, soit 2 000 pièces Overwatch au total (valeur : 20 USD) ;

Deux modèles légendaires pour Cassidy et Kiriko (valeur : 38 USD). Vous débutez dans Overwatch 2 ? Si vous découvrez tout juste notre univers et que vous souhaitez faire vos armes en au JcJ, vous pourrez vous lancer avec le lot Overwatch 2 : collection héroïque, disponible dès le 10 août au prix de 5 USD. Ce lot de démarrage comprend tous les personnages classiques, trois modèles épiques classiques ainsi que 1 500 crédits Overwatch qui vous permettront d’acheter d’autres objets ornementaux classiques dans la galerie de personnages. Vous pourrez aussi débloquer tout le contenu ci-dessus ainsi que les six nouveaux personnages d’Overwatch 2 (Sojourn, la reine des Junkers, Kiriko, Ramattra, Vital et le nouveau personnage de soutien qui sortira le 10 août) en achetant le lot Overwatch 2 : intégrale héroïque, disponible au prix de 20 USD. Vous recevrez également 1 000 pièces Overwatch à dépenser dans la boutique et trois modèles légendaires classiques.

Comme si cela ne suffisait pas, le mode Maîtrise héroïque sera rajouté, permettant de découvrir les capacités de chaque Héros au travers de terrains d'entraînement adaptés, tandis que champs de tir classique va avoir droit à une grosse mise à jour pour l'améliorer, il était temps. Enfin, Blizzard a partagé la bande-annonce de lancement de la Saison 5, à découvrir juste ici :

La Saison 5 d'Overwatch 2 sera lancée le 13 juin prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, tandis que la grosse mise à jour avec Invasion, Point chaud et la Maîtrise héroïque sera disponible à partir du 10 août 2023, pour la Saison 6. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

Mise à jour (13(06/23) : l'article a été modifié avec les termes français. Et surtout, Blizzard précise que le mode Invasion sera proposé dans une formule payante pour y avoir accès tout au long de l'année, avec quelques bonus, ce qui va évidemment faire grincer les dents des joueurs...