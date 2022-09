Overwatch 2 : la bande-annonce de lancement récapitulative est déjà là

Dans une semaine tout pile, Overwatch 2 sera lancé sur ordinateurs et consoles. La suite du FPS multijoueur de Blizzard sera disponible en accès anticipé et free-to-play, afin de séduire de nouveaux joueurs (même si ceux-ci auront du pain sur la planche pour pleinement profiter du jeu).

Mais Blizzard est impatient et dévoile dès maintenant la bande-annonce de lancement d'Overwatch 2, à admirer ci-dessus. L'occasion de faire le point sur son contenu : le titre sera jouable gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, avec un Battle Pass, 35 Héros jouables (dont les nouvelles Sojourn, Reine des Junkers et Kiriko), 22 cartes et six modes de jeu. Le studio rappelle qu'il est toujours possible d'acheter le Pack Observatoire, incluant le Battle Pass Premium de la première saison (et donc un accès immédiat à Kiriko), 12 skins Légendaires et Épiques, 2 000 crédits en jeu et un accès immédiat à Overwatch 1: Legendary Edition.

La date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.