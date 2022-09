TGS 2022 : Overwatch 2, Kiriko officialisée en vidéos, il faudra atteindre le palier 55 du Battle Pass pour l'obtenir

La sortie d'Overwatch 2 approche à grands pas, ce sera pour rappel au tout début du mois prochain. Mais en attendant, nous avions encore un nouveau Héros à découvrir, attendu au lancement du jeu aux côtés de Sojourn et la Reine des Junkers. Eh bien, il s'agira encore d'une Héroïne, à savoir Kiriko :

Bon, pas de surprise ici, sa cinématique d'introduction a déjà fuité la semaine dernière, et d'ailleurs, Blizzard dévoile cette fois une bande-annonce de gameplay de Kiriko, qui sera un personnage de type Support. Ses capacités ont déjà été précisées, avec la possibilité de grimper aux murs comme Genji ou Hanzo, de lancer des kunais, de se téléporter auprès d'un allié, même au travers des murs, de canaliser des talismans de guérison, de rendre temporairement invulnérable ses coéquipiers et enfin d'invoquer un esprit de renard qui améliore la vitesse de déplacement et d'attaque des alliés tout en réduisant leurs cooldowns. Bref, un personnage qui va grandement aider à maintenir son équipe en vie pour en leur permettant de foncer dans la mêlée au bon moment, pour un gameplay davantage orienté vers l'action comme veut Overwatch 2.

Kiriko sera donc jouable à partir du 4 octobre prochain... si vous avez déjà le premier opus. Sinon, comme prévu, il faudra avancer dans le Battle Pass pour la débloquer, jusqu'au niveau 55 sur 80. Oui, c'est énorme et cela va demander plusieurs heures de jeu, tandis que Sojourn et la Reine des Junkers seront quant à elles jouables dès la sortie du jeu, par tous. Blizzard partage une infographie, sur la seconde page, résumant le contenu de la Saison 1 d'Overwatch 2, avec évidemment un Battle Pass Premium permettant d'avoir immédiatement accès à Kiriko. Pour un jeu demandant de changer de Héros en pleine partie pour contrer les compositions adverses, c'est quand même très moyen... Cette Saison 1 proposera évidemment du contenu cosmétique, avec des tenues, des souvenirs et des charmes pour les armes, une boutique avec des rotations hebdomadaire, tandis que la première skin Mythique sera visiblement réservée aux joueurs Premium. Blizzard détaille :

Le Battle Pass de la saison 1 proposera les récompenses gratuites déverrouillables suivantes, réparties en 20 niveaux sur plus de 80 niveaux au total : Le tout nouveau héros de soutien, Kiriko (déblocage instantané pour les joueurs d'Overwatch de retour ; disponible sur le Battle Pass gratuit et premium pour les nouveaux joueurs) ;

2 skins épiques ;

1 Charme d'arme ;

2 Souvenirs ;

1 Intro de mise en avant ;

14 objets supplémentaires (emotes, poses de victoire, cartes de noms, sprays, icônes de joueurs, etc.) ;

Titres de niveau Prestige (8 titres gagnables disponibles uniquement après avoir complété l'intégralité du pass). Le Battle Pass Premium de la saison 1 comprend, en plus de toutes les récompenses gratuites ci-dessus, les récompenses déblocables suivantes : Un accès immédiat à Kiriko ;

Un boost de 20 % d'XP du Battle Pass ;

1 skin mythique ;

5 skins légendaires et 1 skin épique ;

3 Intros du jeu ;

4 Charmes d'armes ;

3 Emotes ;

3 Souvenirs ;

6 Poses ;

6 cartes de noms ;

30+ récompenses cosmétiques supplémentaire.

Autant dire que les fans d'Overwatch qui s'attendaient à un passage en free-to-play en douceur sont déjà déçus de ces annonces... Pour rappel, la date de sortie du jeu est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise sur Amazon.