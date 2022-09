Overwatch 2 : les nouveaux Héros seront à débloquer dans le Battle Pass

Overwatch 2 promet du changement dans son gameplay avec des matchs en 5 vs 5 sur des cartes inédites et le mode Pression, mais aussi du côté du modèle économique. Le PvP compétitif sera jouable en free-to-play, avec évidemment un Battle Pass et de la monnaie in-game pour débloquer des éléments cosmétiques... mais pas seulement.

La rumeur enflait depuis plusieurs heures, c'est désormais officiel : les nouveaux Héros d'Overwatch 2 seront à débloquer au travers du Battle Pass. C'est Jon Spector, ancien responsable de l'Overwatch League et désormais vice-président de Blizzard, qui a confirmé cette nouvelle, pour le moins étonnante. Il précise que les Héros seront à obtenir grâce à la version gratuite du Battle Pass, mais n'indique pas à quel palier. Suffit-il de lancer le jeu pour avoir le Héros à partir du premier niveau du Battle Pass ? Eh bien, il semblerait que non, car lorsqu'un internaute demande comment faire pour obtenir un personnage si vous le ratez dans le Battle Pass, Jon Spector répond qu'il y aura d'autres manières gratuites de débloquer le Héros dans les futures saisons.

Il faudra donc visiblement farmer pour débloquer des Héros dans Overwatch 2, une nouvelle qui n'enchante absolument personne, si ce n'est peut-être les actionnaires d'Activision-Blizzard. Reste à savoir si obtenir ces personnages sera long et si les joueurs pourront sortir la carte bleue pour les débloquer plus vite (cassant totalement l'équilibre du jeu au passage). Pour rappel, la date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez retrouver des produits dérives d'Overwatch sur Amazon.

