Overwatch 2 : la cross-progression se précise, il est temps de lier ses comptes pour ne rien perdre

Overwatch 2 relancera la franchise de Blizzard avec la sortie du mode PvP en accès anticipé au début du mois d'octobre. Un tournant pour les fans, cette suite remplacera le premier volet et sera free-to-play, avec un Battle Pass, du cross-platform mais aussi de la progression partagée, pour retrouver ses contenus cosmétiques sur toutes les plateformes.

Si vous avez déjà joué à Overwatch sur plusieurs plateformes, Blizzard vous invite dès maintenant à relier vos comptes pour ne rien perdre au lancement d'OW2. Normalement, même s'il n'y a pas de cross-progression, vos comptes du jeu devraient tous être reliés au même compte Blizzard Battle.net, qui sera nécessaire pour jouer à Overwatch 2. Il suffit de lancer le jeu sur n'importe quelle plateforme pour voir une fenêtre apparaître, demandant la confirmation de la fusion des comptes. Le studio lance quand même une FAQ pour tout savoir et s'assurer du bon déroulement de l'opération avant la sortie d'Overwatch 2. Attention, vous ne pouvez lier qu'un seul compte par plateforme, impossible par exemple de fusionner deux comptes PC au même compte Blizzard Battle.net. Par ailleurs, les cotes et rangs des parties classées resteront séparés entre PC et consoles, mais si vous fusionnez deux comptes sur consoles, le rang le plus élevé sera conservé.

La date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

