Overwatch 2 : date de sortie, PvP free-to-play et nouvelle Héroïne !

Blizzard était présent au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 avec des nouvelles d'Overwatch 2. Les fans avaient rendez-vous le 16 juin prochain pour un évènement spécial, mais finalement, c'est dès ce soir que nous apprenons la date de sortie de ce titre tant attendu, avec une nouvelle bande-annonce :

La date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Il s'agira d'une version en accès anticipé, mais tout le monde pourra découvrir les changements dans le gameplay, et mieux encore, le multijoueur PvP en 5 vs 5 sera free-to-play, avec du cross-play et une progression partagée entre toutes les plateformes. Les joueurs qui possèdent déjà le premier opus auront droit à un Founder's pack avec des icônes exclusives, deux skins Épiques pour Sombra (Jester) et Doomfist (Général), et d'autres bonus qui seront dévoilés plus tard. Sojourn sera évidemment de la partie, mais ce ne sera pas la seule Héroïne inédite, car Blizzard vient de présenter la Reine de Junkertwon comme prochain personnage jouable. Nous en saurons davantage le 16 juin prochain, mais il s'agit d'un Tank équipé d'une lance et d'un fusil.

Vous l'aurez compris, 2022 sera enfin l'année d'Overwatch 2, rendez-vous jeudi prochain pour suivre l'évènement organisé par Blizzard en apprendre encore plus sur la Reine de Junkertown.