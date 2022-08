Guild Wars 2 : une date proche pour la sortie du free-to-play sur Steam, pile à l'heure pour les 10 ans

Guild Wars 2 fait clairement partie des MMORPG majeurs du paysage vidéoludique actuel. Il a attiré des millions de curieux depuis sa sortie le 28 août 2012 et a eu droit à 3 extensions payantes pour renouveler son contenu, la dernière End of Dragons datant du début de l'année 2022 (elle qui est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr).

Il n'était pourtant disponible jusqu'à présent que depuis un client dédié téléchargeable depuis le site d'ArenaNet. Les développeurs ont cependant confirmé il y a quelques mois vouloir amener le titre passé en free-to-play (avec restrictions) en 2015 sur Steam, une volonté qui se concrétise enfin. Pile à temps pour les 10 ans de Guild Wars 2, celui-ci sera lancé sur la plateforme de Valve le 23 août 2022. Vous pourrez alors télécharger le jeu gratuitement ou vous procurer une Collection Complète incluant les 3 extensions et les Saisons 2 à 5.

À cette occasion, plusieurs innovations techniques et des améliorations du gameplay destinées aux nouveaux joueurs seront d'ailleurs introduites. Et, bien évidemment, qu'importe le client utilisé pour lancer le jeu, les parties seront bien évidemment partagées par l'ensemble de la communauté.

Il est temps de dire à vos amis de mettre à jour leur liste de souhaits Steam : nous sommes ravis d’annoncer que Guild Wars 2 sera disponible sur Steam le 23 août à 21h00, heure de Paris (midi, heure du Pacifique) ! Il s’agit là de quelque chose que nous voulions accomplir depuis longtemps, et le dixième anniversaire du jeu marque l’occasion idéale pour le faire.

Les joueurs Steam pourront découvrir gratuitement le jeu de base de Guild Wars 2 (avec les mêmes restrictions que celles des comptes gratuits créés sur GuildWars2.com), avec des options pour mettre à niveau vers Guild Wars 2: Heart of Thorns, Guild Wars 2: Path of Fire et Guild Wars 2: End of Dragons dès le jour du lancement. Nous avons pris en compte vos retours qui suggéraient de mieux indiquer le déverrouillage du Monde vivant aux joueurs potentiels, c’est pourquoi nous créons également un pack Collection complète qui inclut Guild Wars 2: Heart of Thorns, Guild Wars 2: Path of Fire, Guild Wars 2: End of Dragons et les saisons 2 à 5 du Monde vivant (la saison 1 du Monde vivant étant gratuite pour tout le monde).

La Collection complète ne sera pas immédiatement disponible aux joueurs en dehors de Steam, mais nous ferons bientôt en sorte de l’ajouter à notre boutique Web et à la boutique en jeu pour les joueurs qui ont créé leur compte sur GuildWars2.com. (Remarque : les comptes Guild Wars 2 actuels ne peuvent pas être associés à Steam, ni vice versa. Visitez notre base de connaissances pour plus d’informations.) De plus, nous préciserons bien sur notre page Steam que les saisons du Monde vivant doivent être achetées séparément des extensions. Pas de surprise, donc.

Pour profiter au mieux du lancement sur Steam, nous avons travaillé sur des améliorations de l’expérience de nouveau joueur au cours des mois derniers. Nous avons amélioré la cadence de gain de niveau, mis à jour les options et touches par défaut pour qu’elles soient plus pratiques, ajouté plusieurs séries de nouveaux succès qui guident les joueurs jusqu’au niveau 80, ajouté une période d’essai de la monture raptor dès que les joueurs atteignent le niveau 10 (ce qui devient un déverrouillage permanent à l’achat d’une extension), ajusté les récompenses de gain de niveau et l’augmentation au niveau 80, mis à jour du contenu de début de jeu, comme les boss de monde, avec des mécaniques et des didacticiels repensés, simplifié les monnaies de donjon et amélioré leurs récompenses, facilité l’accès au contenu des raids, ajouté des options d’accessibilité, amélioré l’expérience joueur dans les instances en mode Scénario, remanié les instabilités de fractales, amélioré les récompenses et monnaies des raids et des missions d’attaque, supprimé des mécaniques fastidieuses comme la réparation d’équipement, corrigé plusieurs bugs de longue date et mis en place DirectX11 pour améliorer les performances du jeu. Nous avons également publié les trois premiers épisodes de la Saison 1 du Monde vivant, ce qui permet aux joueurs de mieux comprendre l’histoire lorsqu’ils se lancent dans le contenu ultérieur. Le quatrième épisode sortira le 13 septembre.

Nous sommes ravis d’annoncer que nos statistiques indiquent que ces changements ont eu un impact important, et nous continuerons d’apporter d’autres améliorations au fil des prochains mois, pendant que nous étudions le déroulement de la sortie sur Steam. Nous allons bientôt voir un flux constant de nouveaux joueurs arriver en jeu depuis Steam, c’est pourquoi même les changements qui prendront effet après le lancement seront bénéfiques. Globalement, nous sommes satisfaits de l’équilibre que nous avons trouvé entre les efforts que nous avons investis dans l’expérience de nouveau joueur et ceux que nous avons faits pour mettre au point du contenu à venir pour nos joueurs vétérans.

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir bientôt lancer le jeu sur Steam, et nous espérons que vous nous aiderez à le crier sur tous les toits : parlez-en à vos amis, votre famille, vos voisins, et bien entendu vos camarades de jeu ! C’est le moment ou jamais pour rejoindre la communauté Guild Wars.