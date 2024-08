Path of Exile 2 : une date de sortie pour le hack'n slash free-to-play

Si vous connaissez Path of Exile, malheureusement, vous avez sans doute fait un trait sur votre vie sociale. Et elle n'est pas prête de revenir. Grinding Gear Games développe actuellement une suite à son hack'n slash free-to-play, sobrement intitulé Path of Exile 2 et qui a fait une apparition remarquée lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024.

Les développeurs ont profité de l'évènement pour dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay et surtout annoncer que la date de sortie de Path of Exile 2 est fixée au 15 novembre 2024, en Early Access sur Steam.

Path of Exile 2 est la nouvelle génération d'Action-RPG Free-to-play de Grinding Gear Games, permettant jusqu'à six joueurs de jouer en coopération. Se déroulant des années après les évènements du premier Path of Exile, cette suite vous fera retourner dans le monde sombre de Wraeclast afin de mettre un terme à la corruption qui s'y propage.

Path of Exile 2 vous propose une nouvelle campagne inédite en six actes, 100 environnements distincts, 600 monstres et 100 Boss.

Douze classes de personnage

Path of Exile 2 propose douze classe de personnages, deux pour chacune des combinaisons de Force, Dextérité et Intelligence. Bien que chaque variante se focalise sur un style de jeu en particulier, elles ne sont que des points de départ. Vous pourrez ainsi combiner les talents de multiples classes afin de créer le personnage de vos rêves.

Chacune des douze classes de personnage peut se spécialiser dans les trois Ascendances qui leur sont propres, résultant en un total de 36 Ascendances différentes en tout.

Nouveau système de Gemmes d'Aptitude

Path of Exile 2 propose 240 Gemmes d'Aptitude qui vous octroient des aptitudes actives dévastatrices et 200 Gemmes de Soutien qui en modifient le fonctionnement. En les combinant, vous pourrez créer votre build idéal.

Ceci est la nouvelle génération du célèbre système d'Aptitude de Path of Exile. Les Gemmes de Soutien sont désormais directement enchâssées dans les Gemmes d'Aptitude, ce qui met fin à de nombreuses frustrations présentes dans l'ancien système sans pour autant en atténuer la profondeur. Il est donc désormais possible d'avoir six liens pour chacune des aptitudes que votre personnage utilise.

Spécialisation duale de l'Arbre des Talents

L'emblématique Arbre des Talents de Path of Exile est de retour, avec plus de 1500 Talents qui vous permettent de personnaliser en profondeur votre expérience de jeu. Il propose comme nouveauté la Spécialisation duale, à savoir la possibilité d'attribuer certains points de Talent à deux ensembles de Talents différents. Ces Talents à Spécialisation duale s'activent ensuite en fonction de l'arme ou sort que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez attribuer en parallèle des Talents de dague et pièges, ou froid et foudre, et à mesure que vous passez d'une attaque à une autre, les Talents adéquats s'appliquent à tour de rôle. Cela permet à votre personnage d'avoir davantage de spécialités sans pour autant nuire à son potentiel.

Découvrez de tout nouveaux objets

Path of Exile 2 propose 700 bases d'objet, chacune se déclinant sous forme d'Objet unique spécifique que vous pouvez trouver en jeu. Vous pouvez enrichir votre arsenal avec de nouveaux types d'arme comme les lances, arbalètes et fléaux, ainsi que de nouveaux objets de soutien comme les Focus, les Pièges et une nouvelle mouture des Sceptres.

Affrontez des Boss uniques

Dans Path of Exile 2, chaque zone de la campagne contient une rencontre de Boss. Il y a plus d'une centaine de Boss à affronter à mesure que vous progressez à travers les actes et chacun possède ses propres mécaniques à découvrir et apprendre.

Explorez un nouvel endgame

À l'issue de la campagne en six actes de Path of Exile 2, vous accéderez à son endgame. Chacune des plus de 100 Cartes d'endgame possède ses propres Boss et modificateurs qui permettent de redécouvrir des versions modernisées de bon nombre d'anciennes ligues de Path of Exile. Nous vous dévoilerons davantage de détails à propos des surprises qui vous attendent dans l'endgame de Path of Exile 2 à une date ultérieure, peu avant la sortie du jeu.

Un jeu équitable, qui ne sera jamais « pay-to-win »

Path of Exile 2 est un jeu à part entière, dissocié du Path of Exile originel. À l'avenir, nous allons continuer à vous proposer des extensions pour les deux jeux. Les deux sont complètement « free-to-play » et ne seront jamais « pay-to-win ». Tous vos achats seront disponibles dans les deux jeux.