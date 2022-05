Overwatch : une date pour la seconde bêta fermée et le retour de l'Anniversaire Remix avec des skins Légendaires

Nous le savions, la bêta fermée d'Overwatch 2 n'était qu'un début, et elle n'était pas là pour durer. Après plusieurs jours à découvrir les nouveautés du PvP et la publication de quelques patchs pour équilibrer les Héros, les serveurs ont fermé ce soir, mais Blizzard nous donne déjà rendez-vous le 16 juin prochain pour un « évènement Overwatch 2 ».

En attendant cette prochaine phase de test, les joueurs peuvent relancer le premier volet et découvrir l'Anniversaire Remix: Vol 2, avec des défis hebdomadaires pour débloquer d'anciennes skins (Ange Dr Ziegler, Ashe Mardi gras et Sigma Maestro), le retour des Chocs dans l'Arcade et surtout six tenues Légendaires inédites. Bon, là encore, c'est du recyclage pour Sombra, Lucio, Symmetra, Hanzo, Ana et Chopper. Cet évènement vient de débuter et sera actif jusqu'au 7 juin prochain.

Du côté de l'Overwatch League, qui a repris il y a quelques semaines, les joueurs avec des Jetons de Ligue en poche peuvent retrouver dans la boutique in-game Faucheur Luchador, disponible dans jusqu'au 25 juin prochain. Vous pouvez retrouver le jeu Overwatch et des produits dérivés sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Overwatch 2 : notre avis sur la bêta PvP, vraie suite ou grosse mise à jour ?