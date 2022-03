Overwatch 2 : date précise pour la bêta PvP, configurations requises et infos

Il y a quelques jours, Blizzard a enfin donné des nouvelles d'Overwatch 2, qui aura droit à une bêta fermée à la fin du mois d'avril. Cette phase de test sera uniquement disponible sur PC via Battle.net et servira à équilibrer le mode multijoueur PvP, qui accueillera pour rappel de nouveaux Héros avec des parties en 5 contre 5.

Et tout récemment, Blizzard a dévoilé des informations plus précises lors d'un live sur Twitch en compagnie du directeur du jeu Aaron Keller, du lead hero designer Geoff Goodman, du responsable commercial Jon Spector et de de l'host OWL Zoe Gschwind. Sortez vos calendriers, la bêta d'Overwatch 2 débutera le 26 avril 2022 sur PC. Les participants pourront découvrir le mode Pression, quatre nouvelles cartes et l'Héroïne Sojourn, un personnage DPS. D'ailleurs, nous apprenons que Doomfist va changer de rôle, passant de DPS à Tank dans OW 2, les développeurs voulant limiter les Héros DPS capables de contrôler les foules, son rôle de Tank lui ira donc bien mieux. Par ailleurs, le système de ping sera également présent, permettant de pointer un élément intéressant sur la carte, il s'adaptera en fonction du contexte et inclura même la voix du Héros, facilitant la compréhension dans le feu de l'action. Et voici maintenant les configurations requises pour faire tourner la bêta d'Overwatch 2 :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 7, 8 ou 10 en 64-bit Windows 10 en 64-bit Processeur Intel Core i3

ou

AMD Phenom X3 8650 Intel Core i7

ou

AMD Ryzen 5 Carte graphique NVIDIA GeForce GTX Série 600

ou

AMD Radeon HD 7000 NVIDIA GeForce GTX 1060

ou

AMD R9 380 Mémoire vive 6 Go de RAM 8 Go de RAM Disque dur 50 Go d'espace libre Notes Le SLI/Crossfire ne sera pas supporté pendant la bêta



La bêta du mode PvP d'Overwatch 2 promet donc déjà de belles choses, et les développeurs confirment que des joueurs seront rajoutés régulièrement pour participer à cette phase de test. Le mode PvE, censé être la grosse nouveauté de cette suite, arrivera quant à lui après, l'accent est mis sur le multijoueur compétitif. D'ailleurs, l'Overwatch League se jouera pour rappel sur OW 2 et débutera le jeudi 5 mai, à 21h00, avec un match opposant New York Excelsior à Los Angeles Gladiators. Les fans peuvent d'ailleurs retrouver la skin Zhulong pour Sombra, en l'honneur de Lip, joueur des Shanghai Dragons qui a remporté le titre de MVP la saison dernière. Vous pouvez retrouver des produits dérivés Overwatch sur Amazon.