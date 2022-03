Overwatch 2 : une bêta officialisée, les inscriptions sont ouvertes

Oui, le grand jour est enfin arrivé, Blizzard donne des nouvelles d'Overwatch 2 ! Le titre a été présenté lors de la BlizzCon 2019 et depuis, eh bien, les joueurs attendent de mettre les mains dessus, à défaut d'avoir de vraies nouveautés dans le premier volet. Heureusement, le bout du tunnel semble se rapprocher.

Blizzard vient de dévoiler des détails concernant la bêta d'Overwatch 2, qui débutera à la fin du mois d'avril. Les joueurs sont invités à s'inscrire pour tenter d'y participer, et ils auront l'occasion de découvrir des parties PvP en 5 contre 5, le personnage inédit qu'est Sojourn, le nouveau mode Pression, quatre nouvelles cartes (Circuit Royal, Midtown, New Queen Street et Colosseo), un nouveau système de ping et des reworks pour Orisa, Doomfist, Bastion et Sombra. Malheureusement pour les joueurs sur consoles, cette bêta d'OW2 n'aura lieu que sur PC, via Battle.net.

Enfin, Aaron Keller, directeur du jeu, a pris la parole dans un nouveau carnet des développeurs, remerciant les fans pour leur patience, s'excusant pour l'absence d'informations ces derniers mois et détaillant le contenu de cette bêta. Par ailleurs, une alpha aura lieu dans les prochains jours, mais elle sera soumise à un accord de non-divulgation, nous n'en saurons donc rien. Mais rassurez-vous, Aaron Keller promet (encore une fois) des informations officielles plus régulières.