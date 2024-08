Overwatch 2 : Juno, date, skin mythique, la Saison 12 : Nouveaux horizons présentée en vidéo

C'est la dernière ligne droite pour la Saison 11 : Super Mega Ultrawatch. Overwatch 2 accueillera dans quelques jours la Saison 12 : Nouveaux horizons, qui introduira notamment l'Héroïne Juno, dévoilée le mois dernier. Blizzard lancera également un nouveau Passe de combat avec des skins inédites à débloquer.

Vous pouvez découvrir ci-dessus une bande-annonce résumant les nouveautés de la Saison 12 d'Overwatch 2, voici tout ce qu'il faut savoir :

Préparez-vous pour une aventure interstellaire avec la très attendue saison 12 d’Overwatch 2 ! Cette nouvelle saison promet d’être extraordinaire avec l’arrivée de Juno, la nouvelle héroïne de soutien originaire de Mars. Affrontez vos adversaires à travers deux nouvelles cartes dans le mode de jeu Clash et libérez le pouvoir des dieux de l’Égypte antique avec le modèle mythique Faucheur Anubis et le modèle d’arme mythique d’Ana, Soleil de minuit. Procurez-vous le passe de combat premium pour embarquer vers un voyage cosmique rempli de merveilles anciennes comme les modèles légendaires Doomfist Bastet et Ana Oni, et bien plus encore. Découvrez dès maintenant les surprises qui vous attendent dans la saison 12.

Juno est arrivée

Ça y est, Juno est arrivée sur Terre ! Des millions de joueuses et joueurs ont déjà accueilli chaleureusement notre première héroïne tout droit venue de Mars, et nous savons que vous avez hâte de continuer de jouer avec elle. Elle a désormais achevé son voyage depuis sa planète d’origine, et est prête à plonger au cœur de l’action et à faire profiter votre équipe de son importante mobilité et de ses capacités à infliger des dégâts tout en soignant. Le Médiblaster polyvalent de Juno et ses Torpilles à neutrons lui octroient la faculté de soigner ses camarades et d’asséner des dégâts à ses adversaires en même temps, ce qui fait de ce personnage un soutien fantastique. Son Hyperanneau augmente la vitesse de déplacement de son équipe pour des engagements et des replis rapides, tandis que l’impressionnante mobilité conférée par ses Bottes martiennes lui permet de parcourir le champ de bataille avec une grande agilité. Son Rayon orbital, quant à lui, permet à ses camarades de franchir plus facilement les points d’étranglement et les défenses ennemies.

Juno sera disponible dès le lancement de la saison 12, et toutes et tous pourront la jouer en partie compétitive. Restez à l’écoute pour encore plus d’informations sur notre visiteuse de l’espace dans les jours qui viennent, dont une première bande-annonce sur nos réseaux sociaux officiels.

Libérez la puissance divine avec le modèle mythique Faucheur Anubis

Montrez votre puissance à vos adversaires en arborant le modèle mythique Faucheur Anubis ou l’arme mythique d’Ana, Soleil de minuit. Collectez des prismes mythiques à mesure de votre progression dans le passe de combat premium et débloquez l’apparence du dieu de la mort ou la fureur du dieu solaire Râ. Progressez dans les rangs du passe de combat premium pour débloquer des options de personnalisation supplémentaires pour Faucheur Anubis ou d’époustouflants effets pour Ana, Soleil de minuit qui transformeront le champ de bataille en guerre des dieux anciens.

Partez à la chasse au trésor avec le passe de combat premium

Découvrez d’antiques trésors et des merveilles cosmiques en explorant le passe de combat premium, qui comprend plus de 80 rangs de récompenses et jusqu’à 80 prismes mythiques, les cinq modèles légendaires Doomfist Bastet, Ana Oni, Illari Thot, Ashe Dorothée et capitaine Sigma, ainsi qu’un bonus d’expérience de 20 % pour toute la saison, 500 crédits supplémentaires, et bien plus. Ceci vient s’ajouter aux récompenses gratuites offertes à tous les joueurs et joueuses : 600 pièces Overwatch, 1 500 crédits et des dizaines de nouveaux objets ornementaux à collectionner. Vous obtiendrez également jusqu’à 80 prismes mythiques pour débloquer au choix le modèle mythique Faucheur Anubis, le modèle d’arme mythique d’Ana, Soleil de minuit ou d’anciens modèles mythiques de retour en jeu comme Moira appel ancien. Achetez le passe de combat ultime et mettez tous les trésors dans votre poche avec 20 sauts de rangs, 2 000 pièces supplémentaires et les modèles légendaires D.Va braqueuse et Écho Aset.

Mises à jour de milieu d’année pour les parties compétitives

Cette saison s’accompagne de toutes nouvelles mises à jour pour les parties compétitives et d’une réinitialisation des rangs afin de permettre à toutes et tous de profiter d’un nouveau départ et d’une chance de grimper dans le classement. De plus, comme nous l’avons mentionné dans un précédent message des développeurs, nous améliorons la fonctionnalité « éviter en tant qu’équipier » pour personnaliser encore plus le système d’association. Enfin, nous avons pris en compte vos commentaires concernant la réapparition de groupe en partie rapide et avons prévu de parfaire cette fonctionnalité.

Restez à l’écoute pour plus de détails dans le prochain message de Gavin Winter, responsable de la conception des systèmes, qui sera publié ce vendredi.

Mises à jour d’équilibrage des héros et héroïnes

Nous avons également prévu de déployer des modifications d’équilibrage des héros et héroïnes pour faire bouger un peu les choses dans la saison 12. Nous avons constaté que de nombreux personnages très mobiles étaient largement choisis et disposaient d’un avantage conséquent dans la méta actuelle du jeu, c’est pourquoi nous allons réduire les points de vie de plusieurs personnages de dégâts et de soutien. Vital bénéficiera aussi d’importantes mises à jour visant à améliorer la qualité de sa Plateforme de pétales et les façons de la contrer, ainsi que d’ajustements de sa Fleur de soins et de son Élan régénérant. Consultez les notes de mise à jour vers la fin de la semaine prochaine pour plus de détails.

Nouveau mode de jeu : Clash

Bienvenue dans Clash, un nouveau mode de jeu frénétique qui fait s’opposer des équipes dans une bataille implacable pour la domination de multiples points de capture. Grâce à ses points d’apparition dynamiques et itinéraires simplifiés, les personnages pourront revenir plus vite dans le feu de l’action pour des combats d’une intensité remarquable. Le mode Clash est aussi rapide que stratégique et propose de nouveaux défis qui vous mèneront vers la gloire.

Explorez deux nouvelles cartes

Retournez dans l’Égypte ancienne et découvrez une autre facette de la toute première carte d’Overwatch, Temple d’Anubis, où la dangereuse IA qui a provoqué la crise des Omniums est enfermée dans le trône d’Anubis. Percez ensuite les nouveaux secrets du château Shimada en parcourant les rues d’Hanaoka inspirées par les décors époustouflants d’Hanamura.

Débloquez plus de récompenses en jeu avec le Xbox Game Pass

Renforcez votre équipement, Overwatch 2 arrive sur le Xbox Game Pass le 17 septembre ! Pour débloquer ces éléments, il vous suffit d’associer votre compte Battle.net à un compte Xbox Game Pass éligible.

À partir du 17 septembre, vous recevrez instantanément 30 prismes mythiques à dépenser dans les objets mythiques, ainsi que six superbes modèles de personnage : Reinhardt carton, D.Va bateau tortue, Hanzo cyber dragon, Genji coureur urbain, Ange abeille et Vital clerc. Ces éléments seront ajoutés définitivement à votre collection si vous vous connectez et que vos comptes sont rattachés avant le 21 octobre.

Tant que vous conservez votre abonnement au Xbox Game Pass et que vos deux comptes restent liés, vous obtiendrez d’autres objets en jeu comme des éléments ornementaux des précédentes saisons ainsi qu’un bonus d’expérience cumulable. Nous communiquerons plus de détails très bientôt, alors restez à l’écoute pour ne rien manquer. Associez votre compte Xbox dès aujourd’hui !