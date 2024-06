Overwatch 2 : la Saison 11 débarque aujourd'hui, tout savoir sur les nouveautés et changements

C'est ce soir que sera lancée la Saison 11 d'Overwatch 2. Le FPS free-to-play de Blizzard Entertainment va encore avoir droit à une grosse mise à jour pour rajouter du contenu contenu, les développeurs en profiteront également pour effectuer quelques changements sur le matchmaking. Mais, avant tout, le directeur du jeu Aaron Keller annonce qu'Overwatch 2 compte plus de 100 millions de joueurs.

Voici ce qui attend les joueurs pendant la Saison 11 d'Overwatch 2 :

Incarnez Calamity avec les nouvelles récompenses mythiques

Avec le passe de combat premium de la saison 11, faire le mal n’a jamais été aussi amusant. Cette saison, la mythique Ashe Calamity, l’impératrice, maîtresse de la magie noire, entend bien vaincre l’Ultrawatch et quiconque oserait se dresser sur son chemin. Profitez d’effets visuels spéciaux : quand l’impératrice déchaîne sa capacité ultime, elle fait apparaître un sceau d’invocation démoniaque et une gigantesque rune magique. Débloquez Ashe Calamity, l’impératrice avec 50 prismes mythiques, et continuez à collectionner les prismes pour personnaliser la diabolique impératrice déchue grâce à trois configurations supplémentaires.

La mise à jour de mi-saison verra arriver une nouvelle catégorie d’objets ornementaux mythiques : les modèles d’armes. Comme les modèles d’arme héroïques, les modèles d’arme mythiques seront utilisables avec n’importe quel modèle de personnage et seront assortis d’effets sonores et visuels exclusifs. Dépensez 50 prismes mythiques pour obtenir le modèle de base, puis débloquez des niveaux supplémentaires avec 10 prismes mythiques pour obtenir une emote de parade d’arme, des effets visuels d’élimination et des effets dynamiques.

Rendez-vous le 23 juillet pour débloquer des pouvoirs hors du commun avec le modèle d’arme mythique Démon lié pour Reinhardt. Déchaînez la fureur du démon à chaque frappe avec cette arme dynamique. Faites tournoyer votre marteau dans les airs. Terrassez vos adversaires et renforcez votre puissance démoniaque au fil des parties. Réjouissez-vous en regardant les flammes infernales engloutir vos adversaires à chaque Choc sismique.

Que vous choisissiez le modèle mythique Ashe Calamity, l’impératrice, le modèle d’arme mythique Démon lié pour Reinhardt, ou l’un de nos précédents modèles mythiques, une chose est sûre : vous allez pouvoir vous offrir un look d’enfer grâce à vos prismes mythiques cette saison.

Des super mégas récompenses dans le passe de combat premium

Rejoignez l’Ultrawatch et sauvez le monde des ténèbres en passant au niveau supérieur et en progressant dans le passe de combat premium de la saison 11. Cette saison, découvrez 80 rangs de récompenses placées sous le signe de l’action et débloquez les nouveaux modèles légendaires de l’Ultrawatch pour Genji, Faucheur et Sojourn, ainsi que les sympathiques modèles Sauveteur et Sauveteuse. Vous pourrez aussi gagner des dizaines d’autres récompenses hautes en couleur : des tags, des modèles et plus encore.

Que contient le passe de combat premium ?

Jusqu’à 80 prismes mythiques.

5 modèles légendaires.

Le modèle épique Lúcio sauveteur.

500 crédits.

Des récompenses supplémentaires, dont des souvenirs, des porte-bonheur d’arme, des célébrations et des emotes.

Tout le contenu du passe de combat gratuit, dont deux modèles épiques de plus, 600 pièces Overwatch, 1 500 crédits supplémentaires et plus !

Déchaînez la puissance du passe de combat ultime

Offrez-vous le lot ultime du passe de combat pour invoquer toutes les récompenses extraordinaires du passe de combat premium, ainsi que 20 sauts de rang et 2 000 pièces Overwatch, mais aussi les modèles légendaires Chopper kaiju et Zenyatta kaiju. Ravagez le champ de bataille avec vos nouveaux monstres !

Célébrons l’héroïsme

Plus de 100 millions de joueurs et joueuses ont répondu à l’appel d’Overwatch 2 ! Pour célébrer cette étape incroyable et agir pour la bonne cause, nous ressortons le modèle Ange rose que vous avez tant apprécié, et nous lançons un nouveau lot Ange or rose. L’intégralité du prix d’achat de ces objets sera reversée à la Breast Cancer Research Foundation (à l’exception des taxes et frais de plateforme applicables). Soutenez cette noble cause à nos côtés et embellissez votre jeu avec ces objets de collection rares. Les deux modèles arriveront dans la boutique le mardi 25 juin : si vous souhaitez incarner l’héroïsme et soutenir la recherche contre le cancer du sein, c’est une occasion en or (rose) ! Plus d’informations ici.

Découvrez les idées les plus folles de la communauté

Notre mode Création de la communauté fait son grand retour pour l’évènement Célébrons l’héroïsme, et nous avons demandé à plusieurs de vos créatrices et créateurs favoris de proposer des idées amusantes pour leurs personnages préférés. Avec les suggestions d’Emongg, les tanks vont écrabouiller leurs adversaires. TGG, de son côté, apporte quelques ajustements aux personnages de dégâts hitscan, qui risquent de viser les têtes avec plus d’enthousiasme que jamais. Préparez-vous à souffler le chaud et le froid avec les changements explosifs de Custa, qui remet au goût du jour quelques tours pour les personnages de dégâts à projectiles et leur en offre de nouveaux. Enfin, Eskay s’intéresse aux personnages de soutien et explore des acrobaties de haut vol.

Nous dévoilerons ces changements au lancement de la saison 11, alors profitez bien des festivités et venez découvrir le mode Création de la communauté dans l’Arcade le 20 juin.

Connectez-vous et jouez pour gagner des récompenses gratuites

Prenez part aux festivités dès le coup d’envoi de la saison 11 avec une série de défis d’évènement pour bien commencer votre passe de combat. Jouez jusqu’à 40 parties (les victoires comptant pour deux parties) et gagnez le lot Sombra aztèque, qui contient un modèle légendaire festif, une carte de visite et un tag. Cumulez également jusqu’à 40 000 points d’expérience pour faire progresser votre passe de combat de la saison 11.

Gagnez des drops Twitch exclusifs imaginés par la communauté

Dès le 20 juin, pendant l’évènement Célébrons l’héroïsme, suivez vos créatrices et créateurs de contenu préférés dans la catégorie Overwatch 2 afin de gagner de nouveaux objets ornementaux imaginés par la communauté. Pendant la première campagne de drops Twitch, active du 20 au 24 juin, regardez trois heures de stream pour recevoir le tag Lettre au vent pour Kiriko, dessiné par Angela Ziegler (@A2Ziegler), et cumulez sept heures de visionnage pour gagner le modèle épique Hanzo Nihon. Puis, pendant la seconde campagne, qui aura lieu du 25 au 30 juin, regardez 3 heures de stream pour gagner l’icône Ange or rose mignonne, dessinée par Dani Ellis (@OWGrandma). Vous aurez également une deuxième chance de gagner le tag Lettre au vent et le modèle épique Hanzo Nihon.**

**Votre temps de visionnage et votre progression seront remis à zéro à l’issue de la première campagne.

À la conquête des sommets de Runasapi

Entamez votre ascension vers la nouvelle carte Avancée Runasapi, un village niché dans les hauteurs des Andes péruviennes. Déambulez dans des marchés remplis de produits frais, puis découvrez le musée et le monument dédiés à l’histoire des guerriers et guerrières d’Inti. Avec ses ruelles étroites, cette somptueuse carte Avancée mettra vos talents à l’épreuve tandis que vous escorterez le TS-1. Mais regardez bien où vous mettez les pieds, car les combats vous emmèneront parfois au bord des immenses falaises qui surplombent les champs ensoleillés en contrebas. Runasapi sera disponible en partie rapide et en partie compétitive au lancement de la saison 11, et vous pouvez d’ores et déjà la découvrir dans l’Arcade.

Maîtrise héroïque pour Kiriko et Soldat : 76

Aiguisez votre kunai et perfectionnez votre visée : les parcours de maîtrise héroïque en solo de Kiriko et Soldat : 76 arrivent cette saison. Travaillez votre Pas véloce et faites bon usage de votre Visière tactique pour les nouveaux défis qui vous attendent dans l’évènement limité du 20 juin au 9 juillet, et gagnez de nouvelles récompenses et jusqu’à 22 500 points d’expérience pour le passe de combat.

Quelles autres nouveautés pour la saison 11 ?

La saison 11 donne un coup de pouce à de nombreux personnages, tous rôles confondus. De plus, Cassidy échange sa Grenade magnétique contre une nouvelle Grenade flash redoutable qui arrêtera net ses adversaires. Suite à vos commentaires, nous avons retiré les vitres de la carte Avancée Colosseo et nous y avons apporté divers changements qui devraient vous permettre de livrer des combats d’équipe partout dans les rues de Rome. Découvrez-en plus sur ces changements dans le Message du directeur du jeu de demain, ou lisez les notes de mise à jour à la sortie de la saison 11, ce jeudi 20 juin.

Enfin, les défis hebdomadaires deviennent plus faciles à terminer. Si le temps vous fait défaut, vous pouvez désormais rattraper les défis de la semaine dernière avant de vous attaquer à celle en cours. Les récompenses d’étape hebdomadaire deviennent également plus accessibles. Il vous suffit désormais de terminer trois défis hebdomadaires pour recevoir immédiatement 20 000 points d’expérience. Chaque semaine, une nouvelle récompense d’étape devient disponible. Ces changements vous permettront de jouer selon l’emploi du temps qui vous convient le mieux sans devoir passer à côté de l’expérience de passe de combat de la semaine précédente.