Overwatch 2 : horaire précis pour le lancement de la bêta fermée PvP, il sera possible d'y accéder via Twitch

C'est demain soir que débutera la bêta fermée du mode PvP d'Overwatch 2, un évènement très attendu par les fans du premier opus avides de nouveautés. Et il y en aura, entre Sojourn, des cartes inédites, le mode Pression et la modification de certains Héros, mais seuls les joueurs PC s'étant inscrits pourront participer à cette phase de test.

Cependant, à quelques heures du lancement de la bêta, Blizzard annonce qu'il sera possible d'accéder à la bêta d'Overwatch 2 grâce à Twitch. Étonnant, alors que l'Overwatch League a encore un partenariat avec YouTube... Quoi qu'il en soit, il suffira de lier son compte Blizzard Battle.net à son compte Twitch puis de regarder le live d'un partenaire officiel entre le 27 avril (19h00) et le 28 avril (3h00). Oui, il faudra être au rendez-vous, les partenaires sont pour la plupart des influenceurs anglophones ou des joueurs professionnels, mais nous retrouvons quelques casteurs français comme Hammerkick, Zaroide ou encore Fefe. La liste complète des streameurs participants à l'opération est disponible sur le site de Blizzard.

Si vous vous êtes inscrits il y a plusieurs semaines, il suffit de patienter. Les développeurs enverront les invitations à la bêta fermée à partir du 26 avril, 20h00. Blizzard partage une longue FAQ pour répondre aux interrogations des joueurs :

Q : Comment saurai-je que j’ai été sélectionné(e) pour participer à la bêta JcJ d’Overwatch 2 ? R : Les joueuses et joueurs sélectionnés pour participer à la bêta JcJ d’Overwatch 2 recevront une invitation par e-mail de la part de l’équipe Overwatch. Celle-ci contiendra des instructions à suivre pour accéder à la bêta. Dès 20h00 (heure de Paris), nous commencerons à envoyer les invitations aux participantes et participants sélectionnés. Les personnes concernées devraient toutes se voir octroyer l’accès à la bêta dès le premier jour, mais nous n’excluons pas d’en inviter d’autres ultérieurement. Q : Comment puis-je m’inscrire à la bêta JcJ d’Overwatch 2 et comment fonctionne la sélection ? R : Rendez-vous sur la page de la bêta JcJ d’Overwatch 2 pour vous inscrire. En plus du formulaire d’inscription, vous y découvrirez plus d’informations sur le contenu de la bêta JcJ. Q : Ai-je besoin de posséder Overwatch afin de participer à la bêta ? R : Oui, tous les joueurs et joueuses doivent posséder et installer Overwatch afin de pouvoir prendre part à la bêta JcJ. Les personnes ayant été invitées à y participer, mais ne possédant pas Overwatch pourront le télécharger et l’installer dans le cadre d’un essai gratuit pour toute la durée de la bêta. Q : Y a-t-il d’autres moyens de participer à la bêta JcJ que de s’inscrire ? R : Vous pouvez obtenir l’accès à la bêta en participant à notre programme de drops sur Twitch. Il suffit pour ce faire de regarder une sélection de streams de la bêta JcJ d’Overwatch 2 (catégorie Overwatch) à certaines heures ! Retrouvez l’intégralité des streameurs participants ainsi que des informations supplémentaires ci-dessous. Q : Sur quelles plateformes la bêta JcJ sera-t-elle disponible ? R : La première bêta est pour l’instant uniquement disponible sur PC. Cependant, nous avons l’intention d’inclure les joueuses et joueurs console à nos prochains tests ! Q : Y aura-t-il d’autres versions bêta à l’avenir ? R : Oui, nous prévoyons d’autres tests en plus de cette première bêta JcJ. Q : Dans quelles régions la bêta JcJ est-elle disponible ? R : La bêta est actuellement disponible en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine ainsi qu’au Brésil, en Corée, au Japon, en Australie/Nouvelle-Zélande, à Taïwan et en Asie du Sud-Est. Q : Dans quelles langues la bêta JcJ est-elle disponible ? R : La bêta JcJ est actuellement disponible en anglais (États-Unis) et de façon partielle dans d’autres langues. Notre équipe travaille à traduire l’intégralité du nouveau contenu passionnant d’Overwatch 2, mais vous rencontrerez peut-être certains textes ou effets sonores en anglais (États-Unis) lors de cette bêta. Nous ferons en sorte que nos joueuses et joueurs du monde entier puissent profiter du jeu dans leur langue lors de la sortie du jeu ! Q : Si je suis invité(e) à la bêta JcJ, puis-je diffuser mes parties ou créer du contenu relatif au jeu ? R : Absolument ! Nous apprécions énormément que notre communauté joue au jeu et crée du contenu, aussi, nous avons hâte de découvrir vos créations ! Assurez-vous de respecter les Conditions d’utilisation d’Overwatch. Q : Combien de temps la bêta JcJ durera-t-elle ? R : La bêta JcJ d’Overwatch 2 commencera le 26 avril à 20h00 (heure de Paris) et prendra fin le 17 mai (date susceptible de changer en fonction de l’avancée du test). Q : Ma progression dans la bêta JcJ sera-t-elle conservée à la sortie du jeu ? R : Votre progression ne sera absolument pas conservée dans le jeu final, la bêta n’étant pas définitive mais le moyen pour notre équipe de tester la version actuelle d’Overwatch 2. Des modifications et améliorations d’importance lui seront apportées d’ici à sa sortie. Q : Pourquoi certaines fonctions d’Overwatch seront-elles absentes de la bêta JcJ d’Overwatch 2 ? R : La bêta JcJ d’Overwatch 2 étant en constante évolution, certaines fonctionnalités du jeu d’origine en seront absentes. Celles-ci comprennent les Parties compétitives, les profils ainsi que les recommandations. Ceci reflète le fait qu’il s’agit là d’une version de travail ainsi que les aspects sur lesquels nous souhaitons concentrer nos tests. Q : Les utilisateurs de Mac pourront-ils participer à la bêta JcJ ? R : Non, cette bêta a été développée pour les PC Windows, il n’y aura donc pas de version Mac.

Enfin, si vous n'avez pas accès à la bêta fermée, il faudra se contenter des contenus vidéo sur la Toile. Certains embargos sont déjà tombés et des vidéos sont apparues sur YouTube, et les développeurs organiseront un live Beta Bash le 27 avril à partir de 20h00 sur Twitch avec des créateurs de contenu et la T4, qui montreront le mode 5 vs 5. Vous savez maintenant tout, il ne reste plus qu'à patienter encore quelques heures pour découvrir le mode PvP d'Overwatch 2 au travers de sa bêta fermée. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du jeu sur Amazon.