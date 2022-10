Overwatch 2 : lancement catastrophique, bugs, SMS de protection, Blizzard fait le point

Après des années à attendre de la nouveauté dans Overwatch, les joueurs ont pu découvrir une suite ce mardi 4 octobre avec Overwatch 2, un nouveau titre free-to-play disponible sur ordinateurs et consoles. Mais au final, il fallait avoir de la chance pour pouvoir accéder au jeu le soir du lancement.

Entre les crashs, les serveurs surchargés (un running gag chez Blizzard) et des attaques DDoS, la sortie d'Overwatch 2 aura été un sacré échec. Les choses rentrent petit à petit dans l'ordre, même si rien n'est encore parfait, et Blizzard en profite pour partager un communiqué revenant sur ce lancement. Le studio continue d'améliorer ses serveurs, il faudra patienter pour ce souci, mais il explique également que l'afflux massif de joueurs donne lieu à d'autres problèmes, comme la disparition de la progression des joueurs d'Overwatch 1 dans cette suite. Blizzard rappelle qu'il faut lier ses comptes à la plateforme Battle.net pour retrouver tous les éléments cosmétiques débloqués sur ordinateurs et consoles, mais pour la moitié des joueurs ayant rencontré ce souci, eh bien, il s'agit d'un bug lié aux serveurs et il sera corrigé automatiquement... quand Blizzard aura réussi à sortir la tête hors de l'eau.

Par ailleurs, en lançant Overwatch 2 pour la première fois, des joueurs pourtant vétérans du premier volet ont vu leurs Héros favoris bloqués, comme pour les nouveaux venus devant passer par une « première expérience utilisateur ». Là aussi, c'est un bug, mais qui n'a aucun rapport avec le précédent. Se déconnecter et se reconnecter à son compte permettrait de corriger ce problème presque à chaque fois, sinon, Blizzard invite les joueurs touchés à contacter son support client pour trouver une solution.

Enfin, le studio avait annoncé avant le lancement d'Overwatch 2 qu'un compte Blizzard Battle.net protégé par un SMS de sécurité serait nécessaire pour profiter du jeu, afin notamment d'éviter les comptes multiples et le retour des tricheurs. Problème, de nombreux fans ne peuvent pas bénéficier de cette protection, la faute à l'absence de numéro de téléphone personnel ou l'utilisation d'une carte SIM prépayée, qui ne fonctionne pas avec la sécurité de Blizzard. Après avoir reçu de très nombreux commentaires de la part de la communauté, le studio annonce que cette protection par SMS ne sera finalement plus obligatoire pour les anciens joueurs d'Overwatch 1 ayant lancé le titre avant le 9 juin dernier. Blizzard espère lancer une mise à jour ce vendredi 7 octobre afin d'introduire ce changement et permettre à un maximum de joueurs de profiter du jeu.

Overwatch 2 est pour rappel disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, du moins son mode PvP en accès anticipé. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.