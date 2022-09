Overwatch 2 : les nouveaux joueurs devront aussi débloquer les anciens Héros

Overwatch 2 sera disponible la semaine prochaine, du moins ses modes PvP en free-to-play. Nous le savons, les trois premiers nouveaux Héros seront jouables immédiatement si vous possédez Overwatch, mais sinon, il faudra grimper jusqu'au palier 55 sur 80 pour débloquer Kiriko, la nouvelle Healeuse. Cela sera aussi le cas pour les futurs Héros.

Mais visiblement, Blizzard a bien du mal à trouver la bonne formule pour attirer les nouveaux joueurs. Dans un post de blog intitulé Matrice défensive activée, le développeur détaille la première expérience utilisateur qui attend les nouveaux joueurs dans Overwatch 2 (c'est-à-dire ceux n'ayant pas Overwatch premier du nom). Le studio ne veut pas les jeter directement dans le bain et il faudra découvrir le jeu de façon progressive pour débloquer des modes de jeu et même la possibilité de communiquer avec ses coéquipiers. Oui, nous parlons bien de jeu en équipes... Une fois cela fait, il faudra jouer environ une centaine de parties pour débloquer tous les Héros d'Overwatch 1, soit les 32 personnages déjà jouables. Cela ne concerne pas les modes Classés, qui auront leur propre défi spécifique pour les nouveaux joueurs, ni les parties en groupe d'amis. Par ailleurs, pour jouer en Partie classée, il faudra terminer 50 Parties rapides, afin d'éviter la triche et proposer un matchmaking plus précis.

Le billet sur le blog comprend d'autres informations intéressantes, comme la suppression des catégories de recommandation et l'impossibilité de recommander les joueurs de l'équipe adverse. Le niveau de recommandation sera évidemment conservé, avec de l'expérience pour le Battle Pass à haut niveau. De plus, Blizzard détaille son nouveau système automatique pour détecter et prévenir les comportements perturbateurs comme la triche et la toxicité. Une intelligence artificielle va ainsi analyser les discussions vocales après un signalement, discussions qui seront stockées pendant un mois sur les serveurs du studio. Si l'IA détecte un souci, un humain interviendra alors pour valider la sanction.

Enfin, Blizzard annonce que la protection du compte par SMS sera obligatoire pour tous les joueurs d'Overwatch 2. Pour rappel, tous les joueurs devront avoir un compte Blizzard Battle.net, même sur consoles, pour profiter du jeu free-to-play, qu'il faudra donc relier à un numéro de téléphone. L'idée est d'éviter les multiples comptes pour un seul joueur, afin de bannir plus efficacement les joueurs signalés. Évidemment, un numéro de téléphone ne peut être relié qu'à un compte et certains types de numéros (prépayés, VOIP) ne seront pas compatibles.

Avec tout cela, Blizzard veut proposer une expérience de jeu saine, mais certains choix sont quand même très discutables. Pour rappel, la date de sortie d'Overwatch 2 est fixée au 4 octobre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des produits dérivés de la franchise sur Amazon.