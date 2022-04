Overwatch 2 : du gameplay pour Sojourn, les origines de l'Héroïne dévoilées en vidéo

Overwatch 2 se laissera enfin approcher à la fin du mois au travers d'une bêta fermée du mode PvP. L'occasion de découvrir le gameplay en 5 vs 5, de nouvelles cartes, mais surtout Sojourn, la nouvelle Héroïne de la franchise. Et en attendant de l'incarner, Blizzard partage une vidéo présentant les origines du personnage :

Si Sojourn est aussi mise en avant dans Overwatch 2, c'est parce que l'Héroïne était capitaine de l'escouade Overwatch, une mission loin d'être simple malgré ses capacités cybernétiques. Et justement, Sojourn a également eu droit à une longue présentation sur Twitch, puis à une autre vidéo résumant ses capacités. Rien de bien neuf ici si vous avez déjà vu des bandes-annonces d'Overwatch 2, Sojourn est équipée d'un fusil d'assaut, elle est capable d'effectuer des glissades pour se déplacer rapidement, d'attirer les adversaires dans une sorte de petit puits gravitationnel et de tirer des projectiles chargés. Blizzard détaille :

Canon électrique

Le tir principal du Canon électrique envoie rapidement des projectiles qui génèrent de l’énergie à l’impact. L’énergie que Sojourn récupère de son tir principal lui permet de charger son tir secondaire, un tir puissant qui consomme l’énergie stockée. « Le Canon électrique, c’est là que tout a commencé pour Sojourn, indique Josh Noh. Nous voulions une héroïne à moyenne portée axée sur la précision, mais qui soit tout de même sympa à jouer à tous les niveaux de dextérité. » Sojourn peut être un peu difficile d’accès : mieux vous visez, plus vous serez efficace avec son Canon électrique, ce qui lui offre un potentiel impressionnant, surtout avec toute la puissance du tir secondaire de son Canon électrique.

Son style de jeu est très lié à son caractère et sa personnalité. « Sojourn est très rigoureuse, minutieuse, ce qui se traduit à mon sens dans le fait que ses capacités reposent beaucoup sur la précision. C’est une excellente tacticienne qui planifie tout avant de passer à l’action », explique Miranda Moyer.

Tir disruptif

Le Tir disruptif est une capacité de zone qui ralentit les adversaires et leur inflige des dégâts. Sojourn peut en tirer parti pour améliorer l’efficacité de son Canon électrique. Les premiers prototypes de cette capacité endommageaient les écrans, mais dans sa version définitive, elle vient surtout compléter le tir secondaire. « Le Tir disruptif a évolué, il n’est plus là pour détruire les barrières, mais pour ralentir les ennemis afin de permettre à Sojourn de viser plus facilement avec son tir secondaire. »

Il vaut dont mieux tenir l’héroïne à l’œil : si vous vous retrouvez victime de son Tir disruptif, il est probable qu’elle vous ait dans le collimateur. « Les capacités cybernétiques de Sojourn l’aident à éliminer les variables, explique Miranda Moyer. Le Tir disruptif a un effet ralentissant qui améliore ses chances de tirer avec précision, ce qui minimise les risques d’erreur. »

Tacle

Le Tacle de Sojourn ajoute une grande mobilité à son arsenal. Elle glisse sur le sol à l’aide de propulseurs et peut enchaîner à tout moment avec un saut en hauteur. Bien utilisée, cette capacité permet de repositionner Sojourn très vite. « Nous voulions apporter de la verticalité à son arsenal, pour qu’elle puisse accéder rapidement aux points de vue en hauteur et pour renforcer son rôle de DPS mobile », détaille Josh Noh.

« Ses capacités font partie intégrante de son corps cybernétique qui lui permet d’accomplir ses objectifs, ajoute Miranda Moyer. Sojourn a connu de nombreuses améliorations technologiques au cours de sa vie, tout d’abord par nécessité, dans son enfance. Elle en a aussi acquis plusieurs de son propre chef quand elle était dans l’armée. » Sojourn a sélectionné ses modifications pour devenir la combattante la plus efficace possible, contrairement à Genji, qui n’a pas eu d’autre choix que de se transformer en cyborg. Pour la nouvelle héroïne, son corps cybernétique et ses capacités ne sont que des moyens pour arriver à ses fins ; seul son objectif compte.

Surcadençage (capacité ultime)

La capacité ultime de Sojourn charge automatiquement l’énergie de son Canon électrique pendant quelques instants. Ses tirs sont alors capables de transpercer les adversaires.

Le Surcadençage est un nouvel exemple des avantages qu’offre son arsenal lorsque l’on s’en sert avec précision et dextérité. Quand l’héroïne active son ulti, le tir secondaire du Canon électrique lui permet d’éliminer rapidement ses ennemis grâce à des tirs surpuissants. « Nous voulions obtenir quelque chose de presque semblable à une version hitscan de la Lame du dragon de Genji, explique Josh Noh. Vous avez un temps limité pour réussir une énorme action… ou pour rater tous vos tirs. »