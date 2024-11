Overwatch 2 : le nouveau Héros Danger dévoile son gameplay et il est déjà jouable

Plus tôt cette semaine, Blizzard a dévoilé Hazard, le nouveau Héros d'Overwatch 2. En français, il faudra l'appeler Danger et les joueurs impatients peuvent déjà l'essayer jusqu'au 25 novembre prochain, sauf dans les Parties classées. Les développeurs publient également une vidéo de gameplay exhibant ses capacités :

Danger est donc un Tank à l'aspect cyberpunk, membre du groupuscule Phreaks et qui s'est injecté une arme biotique volée. Il est capable de tirer des salves de pointes, de sauter et frapper les adversaires, de déployer un mur dentelé et de se protéger des dégâts frontaux tout en envoyant des points sur les ennemis. Sa capacité ultime Déluge déchaîne « un déluge de pointes qui immobilisent les adversaires ». Vous pouvez découvrir ses capacités dans la vidéo dessus ou via les visuels justes ici.

Blizzard avait également partagé une vidéo sous forme de comics animé et narré par Conor McLeod. Non, ce n'est pas un Écossais immortel, mais le doubleur anglais de Danger... qui est quand même écossais, vous l'aurez compris à son nom et son accent. D'ailleurs, c'est bien la chaîne YouTube Overwatch FR qui partage la vidéo ci-dessus... exclusivement en anglais et sans sous-titres. Bon, pour le coup, le texte narré est littéralement écrit dans les cases de la BD, ouf :

Enfin, Blizzard revient sur la conception de Hazard/Danger dans un billet de blog, là aussi uniquement en anglais pour le moment. Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, vous pouvez acheter des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.