Overwatch 2: Stadium, d'énormes chiffres et une roadmap très chargée pour le nouveau mode compétitif

Blizzard a lancé récemment la Saison 16 d'Overwatch 2, qui rajoutait une nouvelle Héroïne, Freja. Mais ça, personne ne s'en soucie, l'arrivée de ce personnage a totalement été occultée par le mode compétitif Stadium, qui offre une nouvelle façon de jouer à Overwatch 2, que ce soit avec son système de manches, ses capacités à acheter ou sa caméra à la troisième personne.

Stadium est un mode qui est là pour rester, il ne s'agit pas d'un évènement temporaire et les développeurs vont l'améliorer avec de nombreuses mises à jour. Pour l'instant, seuls quelques cartes et quelques Héros sont disponibles, tout cela va évoluer au fil des Saisons, comme l'explique le directeur du jeu Aaron Keller. Dans un communiqué, Blizzard dévoile que les joueurs ont joué plus de 2,3 millions de matchs de Stadium, pour 7,8 millions d'heures de jeu pendant la semaine de lancement. Stadium est deux fois plus populaire qu'OW Classique, pourtant très apprécié des fans de la première heure. Le studio lâche encore d'autres statistiques :

Aaron Keller, directeur d'Overwatch 2, évoque quant à lui le passé, le présent et surtout l'avenir du mode Stadium :

Salut tout le monde ! Votre enthousiasme pour le mode Stadium nous a fait très plaisir, et nous avons surtout adoré vous voir y jouer. Vous avez déjà fait preuve d’une grande créativité en matière de configurations. Sans grande surprise : nous savions que vous seriez à la hauteur !

Avant d’aborder les changements actuels et les développements futurs, j’aimerais vous présenter brièvement l’historique du mode Stadium, afin de vous donner une idée du contexte dans lequel s’inscrit son évolution. Et puis, j’aime bien le titre « Passé, présent et avenir » !

Passé





L’idée du mode Stadium a vu le jour avant le lancement d’Overwatch 2. En réalité, avant même que le projet ne soit présenté à l’équipe, l’un de mes enfants s’était déjà chargé de rédiger le premier document de présentation avec un exemple de niveau, qu’il m’a ensuite soumis ! Depuis, le mode Stadium a beaucoup évolué, mais je pense toujours à mon fils quand j’y joue.

Les premières versions différaient légèrement du mode auquel vous jouez aujourd’hui. Au départ, le mode Stadium visait à offrir autant de variété que possible. Il devait initialement s’agir d’un tournoi à huit équipes. À chaque manche, les joueurs et joueuses choisissaient parmi des améliorations aléatoires afin de les utiliser lors des phases de combat en mode Combat à mort par équipe ou contre l’IA, et perdaient des points de vie en cas de défaite. Mais il s’est avéré difficile d’élaborer une stratégie ou des configurations cohérentes pour contrer les adversaires lorsque les décisions étaient prises de manière aléatoire.

Les changements qui ont donné naissance au format actuel reflètent une nouvelle approche dans notre façon de penser : nous souhaitons toujours offrir de la variété d’une partie à l’autre dans le mode Stadium, mais ce n’est plus notre priorité absolue. Nous souhaitons que l’ensemble offre une expérience équilibrée et compétitive, tout en vous permettant de créer des configurations épiques grâce à des choix stratégiques basés sur les performances et les personnages choisis par tous les participants et participantes.

Présent





En parlant d’équilibre et de compétitivité, l’équipe prévoit déjà d’apporter des modifications en fonction des commentaires et des données que nous avons recueillis depuis le lancement.

Si nous constatons souvent une participation record peu après le lancement d’un nouvel évènement, le temps passé dans le mode Stadium s’est révélé plus soutenu. Au cours de sa première semaine, environ 50 % de toutes les heures de jeu sur Overwatch 2 ont été consacrées au mode Stadium !

En ce qui concerne les configurations et l’équilibrage des personnages, nous allons rassembler des données au cours des prochaines semaines afin de déterminer les modifications à apporter pour la mise à jour d’équilibrage de mi-saison, voire avant.

De nombreuses choses se trament en coulisses en ce qui concerne le mode Stadium. L’équipe de développement a répondu à certaines des questions qui vous brûlaient les lèvres dans une séance de questions-réponses sur Reddit (en anglais), en début de semaine, et nous partagerons prochainement plus d’informations et de données sur le mode Stadium à l’occasion d’un « Message du directeur du jeu » spécial, la semaine prochaine !

Avenir





Si vous aimez jouer au mode Stadium, j’ai une bonne nouvelle pour vous : nous avons de beaux projets pour ce mode. Le mode Stadium fera l’objet de mises à jour saisonnières qui comprendront l’ajout de nouveaux personnages, cartes, modes de jeu, systèmes et fonctionnalités, ainsi que les améliorations habituelles apportées aux autres modes d’Overwatch.

Que nous réserve le mode Stadium au cours des deux prochaines saisons ? Beaucoup de choses !

L’équipe vient de publier une feuille de route ultra-complète pour le mode Stadium, qui dévoile plus en détail nos projets pour ce mode.

Personnages : Notre toute nouvelle recrue dans l’équipe Overwatch fera partie de ces ajouts : Freja débarque dans le mode Stadium avec la mise à jour de mi-saison de la saison 16. Mais elle ne sera pas seule ! Plusieurs nouveaux personnages seront ajoutés chaque saison, car cela nous semble être un aspect essentiel du mode Stadium. Chaque fois que nous avons intégré une nouvelle recrue en interne, la méta en a été complètement bouleversée, tout comme notre façon d’envisager les configurations.

Avant de conclure, j’aimerais souligner une nouvelle fois à quel point notre équipe est attachée aux autres modes principaux d’Overwatch. Nous continuons à consacrer autant de temps, d’énergie et de passion à ces projets que nous l’avons fait par le passé. Le mode Stadium n’est pas en concurrence avec le reste du jeu : ce mode nous offre juste de nouvelles occasions de faire découvrir Overwatch sous un angle inédit et captivant.

Nous trépignons d’impatience à l’idée de vous dévoiler ce qui vous attend, en particulier pour la saison 18. Ça va être exceptionnel ! Amusez-vous bien avec le mode Stadium et, comme toujours, créons ensemble un jeu génial.