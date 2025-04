Overwatch 2 : le mode Stadium dévoile son gameplay avec un énorme changement

En début d'année, Blizzard avait annoncé de grosses nouveautés pour Overwatch 2, avec notamment l'Héroïne Freja, le retour des loot boxes, des bonus propres à chaque Héros et Stadium, un mode de jeu inspiré de Counter-Strike. Cette semaine, les développeurs reviennent un peu plus en détail sur Stadium avec une vidéo de gameplay :

Le mode Stadium d'Overwatch 2 se jouera en 5v5, avec une file d'attente par rôle et des pouvoirs pour les Héros. Les parties se dérouleront en BO7 (le meilleur de sept manches) dans trois modes de jeux, avec la possibilité de gagner de l'argent pour acheter des objets entre les manches. Tous les Héros ne seront pas jouables au lancement, seulement 17 personnages seront sélectionnables, les autres arriveront petit à petit au fil des mises à jour. Mais Stadium permettra de découvrir une grosse nouveauté : le gameplay à la troisième personne. Dans ce mode, les joueurs pourront en effet choisir de jouer avec une vue FPS ou TPS, changeant pas mal la manière de vivre les affrontements. Voici tout ce qu'il faut retenir sur le mode Stadium :

Qu’est-ce que le Stadium ?





Le Stadium est une nouvelle expérience de jeu d’Overwatch 2 où les matchs se jouent en 4 manches gagnantes. Deux équipes de cinq joueurs et joueuses s’affrontent dans des arènes somptueuses et achètent des objets améliorés pour transformer radicalement leurs personnages, le tout avec une nouvelle vue à la troisième personne.

À sa sortie, le Stadium proposera 17 personnages ; par la suite, d’autres seront ajoutés chaque saison. Au début de chaque partie, vous choisissez le personnage que vous jouerez pendant tout le match, la composition de votre équipe devant comporter un tank, deux spécialistes des dégâts et deux personnages de soutien. Après chaque manche, vous améliorerez votre personnage en débloquant, dans un premier temps, des pouvoirs. Il s’agit de modificateurs qui transforment vos capacités et peuvent changer radicalement votre façon de jouer. Vous pourrez ensuite dépenser vos crédits du Stadium, une nouvelle monnaie à gagner pendant la partie, pour acheter des améliorations à l’armurerie afin de renforcer l’arsenal de votre personnage. En sélectionnant différents objets et pouvoirs au fil du match, vous aurez la liberté de façonner une configuration unique pour votre personnage !

Équipez-vous grâce à l’armurerie

Avant chaque manche, vous aurez un peu de temps pour parcourir l’armurerie afin de vous équiper d’objets et de pouvoirs tout en élaborant votre stratégie avec votre équipe. Vous pourrez y dépenser vos crédits du Stadium pour acheter des objets qui renforceront votre personnage, mais au début des première, troisième, cinquième et septième manches, vous obtiendrez des pouvoirs gratuitement.

Les objets sont des bonus qui peuvent renforcer les armes, les capacités ou la capacité de survie de votre personnage. Ils se déclinent en trois raretés : commune, rare et épique. La plupart de ces bonus peuvent être utilisés par tous les héros et héroïnes, mais vous trouverez aussi des objets réservés à votre personnage. Vous pouvez vous équiper d’un maximum de six objets à la fois. Si vous avez besoin de crédits ou d’un emplacement libre, vous pouvez vendre vos objets pour récupérer l’intégralité de leur valeur, puis en acheter d’autres et vous en équiper.

Les pouvoirs sont de puissantes améliorations qui vous font bénéficier d’effets passifs uniques, des modificateurs ou de toutes nouvelles capacités. En combinant les bons pouvoirs, vous pourrez élaborer des stratégies inédites qui transformeront radicalement le style de jeu de votre personnage. Vous pourrez ainsi couvrir l’arène de lave avec la frappe de feu de Reinhardt, ou bien dupliquer Kiriko pour que vos adversaires voient double. Les pouvoirs ne nécessitent pas de crédits du Stadium, mais lorsque vous vous en équipez, vous ne pouvez plus les retirer. Choisissez-les donc avec soin !

Si vous ne savez pas quels objets ou pouvoirs choisir pour commencer, le jeu vous proposera deux exemples de configurations adaptées à votre personnage. Ces exemples proposent des recommandations d’objets et de pouvoirs qui s’articulent autour d’une stratégie spécifique ou d’un aspect central de l’arsenal de votre personnage. Vous pouvez suivre ces exemples de configurations, ou vous en servir comme base pour commencer à créer les vôtres.

Accumulez des crédits du Stadium





Vous commencez chaque partie avec 3 500 crédits du Stadium, et vous en gagnerez davantage au cours du match. Mieux vous jouez, plus vous obtenez de crédits du Stadium. Si votre équipe prend du retard, des primes seront placées sur la tête des adversaires les plus redoutables. Lorsqu’une cible dont la tête est mise à prix est éliminée, vous obtenez une partie de la prime, selon votre contribution à cette élimination. Plus vous cumulez de crédits du Stadium, plus la sélection d’objets puissants à votre disposition est importante.

Combattez dans des arènes aux quatre coins du monde





Le Stadium comporte neuf cartes et reprend les modes Contrôle, Avancée et Clash, mais avec des règles spéciales. Certaines cartes vous seront familières, d’autres vous inviteront à combattre dans de toutes nouvelles arènes. D’autres cartes et modes de jeu rejoindront le Stadium au fil du temps pour renouveler aussi bien les destinations proposées que l’expérience de jeu.

Le mode Clash comportera trois objectifs et la partie durera jusqu’à ce qu’une équipe en capture deux.

Le mode Contrôle se jouera en une manche et la capture sera plus rapide.

Le mode Avancée se jouera sur de nouvelles cartes ainsi que des cartes retravaillées pour être plus petites. La distance à parcourir avec votre barricade sera réduite de moitié par rapport à la version complète du mode.

Une toute nouvelle perspective





Le Stadium est un mode complexe et vous aurez besoin de savoir ce qu’il se passe autour de vous. Il arrivera parfois que les chemins soient couverts de lave, que plusieurs orbes biotiques traversent la carte ou qu’un rayon orbital géant s’abatte derrière vous. C’est pourquoi par défaut, le Stadium vous propose une vue à la troisième personne.

Vous pourrez ajuster votre caméra grâce à de nouveaux paramètres réservés au Stadium, dans le menu Options de jeu. Vous pourrez ainsi modifier votre champ de vision, afficher une interface spéciale lorsque vous rechargez ou que votre ligne de mire est bloquée, et plus. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi revenir à la vue traditionnelle à la première personne.

Gravir les échelons





Le Stadium a son propre système de classement, distinct de celui des parties compétitives. Étant donné que de nouveaux personnages, capacités, pouvoirs et modifications d’équilibrage arriveront régulièrement, les classements seront réinitialisés au début de chaque saison, et tout le monde commencera en bas de la ligue Recrue. En gagnant des parties dans le Stadium, vous accéderez à des divisions et des ligues supérieures. Chaque ligue proposera une difficulté accrue et les enjeux deviendront de plus en plus élevés.

Les classements du Stadium vous permettront de débloquer des récompenses uniques et exclusives, dont de nouveaux modèles épiques à débloquer pour certains personnages chaque saison à condition d’avoir atteint la ligue Élite pour chaque rôle. Vous gagnerez aussi des points de compétition pour débloquer des variantes d’armes.

Pour fêter le lancement du Stadium durant la saison 16, nous vous mettons au défi d’atteindre la ligue All-Star dans n’importe quel rôle lors de cette saison inaugurale pour recevoir le modèle épique Juno star. Nous ne vous avons pas encore tout dit sur les classements du Stadium, mais nous aborderons le sujet dans un autre article cette semaine. D’ici là, visez les étoiles et prouvez votre valeur dans le Stadium.