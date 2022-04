Overwatch 2 : les changements de gameplay de Doomfist et Orisa détaillés

Quel joueur d'Overwatch aime faire face à Doomfist ? Personne. Le DPS est extrêmement puissant et mobile, et donc très punitif contre les ennemis à faible santé, et les duels contre lui se terminent souvent mal. Eh bien, bonne nouvelle, Doomfist n'est plus un DPS, mais un Tank, avec de gros changements de capacités.

Avec l'arrivée du 5 vs 5 dans Overwatch 2, Doomfist aura la lourde charge d'initier les combats et de créer de l'espace pour le reste de son équipe, tout en la protégeant. Les développeurs ont donc changé de nombreuses capacités du personnage, en les modifiant, en les supprimant ou en rajoutant. Voici ce qui a été annoncé pour Doomfist dans Overwatch 2 :

La capacité ultime de Doomfist, Frappe météore, acquiert un nouvel effet et voit son temps de recharge raccourci. Ses dégâts sont globalement réduits, mais les dégâts d’impact de la zone centrale restent dévastateurs. Le recul est remplacé par un effet de ralentissement qui affecte tous les adversaires touchés, ce qui fait de cette capacité un outil idéal pour engager le combat. Cette ulti revisitée se combine avec le nouvel arsenal de tank de Doomfist pour recréer le jeu nerveux et efficace qui le caractérisait en tant que héros de dégâts. Si ses nouveaux combos et son placement nécessitent davantage de finesse, Doomfist est devenu un tank plus accessible, agile et efficace, avec un style qui ne dépaysera pas les adeptes du héros pour autant.

Onde de choc permet maintenant à Doomfist de se propulser dans la direction ciblée , comme c’est déjà le cas pour le bond de Winston. L’impact de l’atterrissage inflige des dégâts aux adversaires et les ralentit. « Doomfist bénéficie d’une mobilité ultra-fluide sur tous les plans, avance Geoff Goodman. Avec Onde de choc, il gagne nettement en agilité, mais ses déplacements deviennent moins saccadés et imprévisibles. » Doomfist a de nombreux points communs avec d’autres tanks perturbateurs comme Bouldozer ou Winston, et il est essentiel de soigner son positionnement. Par exemple, avant de vous jeter sur l’équipe adverse avec votre Onde de choc, gardez à l’esprit que votre Parade puissante ne peut bloquer que les dégâts venant d’en face. Veillez donc à sauter par-dessus vos adversaires pour pouvoir bloquer leurs dégâts et les projeter vers vos coéquipiers avec un Direct d’enfer sans craindre une attaque par-derrière.

Ses points de vie de base passent de 250 à 450 , ce qui le rapproche nettement des autres héros tanks. Le fonctionnement de son calibre prosthétique, en revanche, change assez peu ; ses munitions se rechargent plus vite, mais l’arme fait légèrement moins de dégâts. Direct d’enfer devient plus rapide et inflige moins de dégâts , mais peut toujours repousser les adversaires.

Et Doomfist n'est pas le seul Héros d'Overwatch à avoir droit à un rework dans ce second opus. Orisa, très liée à lui dans le lore de la franchise, voit elle aussi ses capacités modifiées, même si elle reste encore un Tank, mais avec des possibilités plus adaptées au format 5 vs 5. Voici son rework en détail :

Si la puissance de Doomfist a été réinvestie dans ses capacités défensives pour en faire un tank viable, Orisa a fait le chemin dans l’autre sens. L’équipe a remarqué qu’elle rencontrait des difficultés à combattre et à initier les attaques ; il fallait donc l’adapter à l’avenir du jeu. « Nous ne prenons pas cette refonte à la légère, explique Brandon Brennan. Elle doit apporter quelque chose au jeu et plaire aux joueuses et aux joueurs attachés à Orisa. » Grâce à cette refonte, Orisa se pare d’un style de jeu adapté au format 5c5 et dispose d’encore plus d’outils pour initier les combats d’équipe.

Ses points de vie et d’armure ont été augmentés pour l’aider à engager le combat contre l’équipe adverse. Le tir principal d’Orisa est un projectile dont la taille et les dégâts augmentent avec sa proximité par rapport aux ennemis. Son arme n’utilise pas de munitions, mais elle accumule de la chaleur et ne refroidit que lorsqu’elle est inutilisée. En cas de surchauffe, l’arme est inutilisable pendant 3 secondes. « Nous voulons qu’Orisa soit plus agressive et initie davantage les combats, déclare Brandon Brennan. Dans Overwatch 2, son arme l’encourage à se rapprocher des adversaires et à choisir une position plus avancée. » Le nouveau tir secondaire d’Orisa, Javelot d’énergie, projette un javelot qui frappe le premier adversaire sur sa trajectoire. « C’est un mini-étourdissement qui inflige davantage de dégâts s’il y a un mur derrière la cible », explique Brandon Brennan.

« Javelin Spin » est une autre capacité inédite qui permet à Orisa de faire tourner rapidement un javelot pour détruire les projectiles, augmenter sa vitesse de déplacement vers l’avant et infliger des dégâts aux adversaires tout en les repoussant. « Notre objectif principal, avec “Javelin Spin”, est d’aider Orisa à initier ou à rejoindre les combat, développe Brandon Brennan. Associée à ses autres capacités, cette nouveauté permet des combos redoutables. Vous pouvez très bien faire reculer un ennemi, puis enchaîner avec un Javelot d’énergie pour le pousser contre un mur. »

Blindage s’adapte également au nouveau style de jeu d’Orisa : cette capacité réduit désormais la chaleur générée par l’arme principale pour permettre des salves plus longues. Cette capacité octroie également 125 points de vie supplémentaires qui amélioreront vos capacités de survie lors des combats d’équipe. « L’idée, c’est de faire en sorte que Blindage apporte toujours d’importants avantages défensifs à Orisa, quelle que soient les circonstances. »

Lance Terra est la nouvelle capacité ultime d’Orisa. L’héroïne se blinde et attire les ennemis à proximité tout en chargeant une attaque de zone. « Pour cette refonte, nous avons commencé par supprimer l’écran d’Orisa et son Entrave, mais cette dernière nous plaisait tout de même beaucoup, raconte Brandon Brennan. Nous avons intégré le concept d’Entrave à la nouvelle capacité ultime d’Orisa, d’où cet effet d’attraction. » Lance Terra offre à votre équipe une occasion de se regrouper et de coordonner rapidement quelques combos. Attention toutefois, car les adversaires ne sont pas bloqués au centre de la zone d’effet comme avec l’Orbe à gravitons de Zarya, et vous devrez vous dépêcher d’unir vos forces pour profiter au maximum de cette ulti !